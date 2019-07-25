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25.07.2019 18:00Тульский «Арсенал» готовится к домашнему матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи». Согласно информации пресс-службы тульского клуба, в четверг на игре ожидается аншлаг, однако в кассах еще есть билеты.
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23.05.2019 21:57На заседании Исполкома РФС были рассмотрены стратегические вопросы, информирует официальный сайт организации. Среди них значится следующий: проработать вопрос о возможном расширение числа клубов участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 ком
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26.04.2019 20:17«Спартак» проиграл в Туле бывшей команде Олега Кононова 0:3. Это третье поражение «Спартака» в четырех последних играх. Пресс-конференция тренера красно-белых после матча длилась всего 7 минут. Он признал вину, атаковал журналистов и ушел.
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21.03.2017 13:55В воскресном матче против «Арсенала» «Зенит» наконец-то сумел забить и одержал первую победу в чемпионате с прошлого ноября. Говорит ли этот результат о выходе из игрового кризиса? Блог «Бескрайний нападающий» ищет ответ.10
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