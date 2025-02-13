Реакция Мостового на выбор трех соперников для сборной России

Александр Мостовой оценил договоренности РФС с футбольными федерациями Нигерии, Замбии и Беларуси о проведении товарищеских матчей в этом году.

С Замбией россияне встретятся в марте в Москве, с Нигерией – 6 июня дома, с Беларусью – 10 июня на выезде.

Нигерия занимает 44-е место в рейтинге ФИФА, Замбия – 87-е, Беларусь – 98-е.

«Конечно, Нигерия – это уже не Бруней, тут соперник посерьезнее. Но совсем не факт, что они приедут с основным составом – вспомните матч с Камеруном.

Посмотрим. На бумаге у сборной России хорошие соперники, но как оно будет на самом деле – никто не знает.

Если у Нигерии и Замбии будут основные составы, то это интересно», – считает Мостовой.