Мимович ответил, с кем из игроков «Зенита» советовался перед трансфером

Новичок «Зенита» Огнен Мимович рассказал, с кем он обсуждал готовящийся переход из «Фенербахче».

Петербургский клуб арендовал правого защитника до конца сезона без права выкупа.

Турки купили его в январе у «Црвены Звезды» за 6,7 млн евро, но не смогли заявить.

– В «Зените» играет Страхиня Эракович, вы наверняка знакомы по «Црвене Звезде». О чем говорили с ним перед переходом?

– Да, мы созвонились, и он сказал, чтобы я приезжал, что здесь все отлично. Приятно, что в клубе есть те, кто упростит мне адаптацию – Страхиня и Ваня Дркушич, которого я знаю по игре за «Звезду». Их присутствие много для меня значит.

– С вашим переходом в обороне «Зенита» все четче будет слышаться балканский акцент. Это поможет вам в адаптации?

– Конечно! Я не очень хорошо владею английским и русским, поэтому мне важно, что другие защитники говорят на моем языке.