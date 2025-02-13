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  • Мимович ответил, с кем из игроков «Зенита» советовался перед трансфером

Мимович ответил, с кем из игроков «Зенита» советовался перед трансфером

Новичок «Зенита» Огнен Мимович рассказал, с кем он обсуждал готовящийся переход из «Фенербахче».

  • Петербургский клуб арендовал правого защитника до конца сезона без права выкупа.
  • Турки купили его в январе у «Црвены Звезды» за 6,7 млн евро, но не смогли заявить.

– В «Зените» играет Страхиня Эракович, вы наверняка знакомы по «Црвене Звезде». О чем говорили с ним перед переходом?

– Да, мы созвонились, и он сказал, чтобы я приезжал, что здесь все отлично. Приятно, что в клубе есть те, кто упростит мне адаптацию – Страхиня и Ваня Дркушич, которого я знаю по игре за «Звезду». Их присутствие много для меня значит.

– С вашим переходом в обороне «Зенита» все четче будет слышаться балканский акцент. Это поможет вам в адаптации?

– Конечно! Я не очень хорошо владею английским и русским, поэтому мне важно, что другие защитники говорят на моем языке.

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Источник: сайт «Зенита»

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13.02.2025 21:46
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Комментарии (2)
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Кривая да нелёгкая
1739473094
Классная компашка собираются)
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acor94
1739541053
Нет бл, Клаудинье звонил.
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