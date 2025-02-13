Семин оценил соперников сборной России в 2025 году

Юрий Семин отреагировал на договоренности РФС с футбольными федерациями Нигерии, Замбии и Беларуси о проведении товарищеских матчей в этом году.

С Замбией россияне встретятся в марте в Москве, с Нигерией – 6 июня дома, с Беларусью – 10 июня на выезде.

Нигерия занимает 44-е место в рейтинге ФИФА, Замбия – 87-е, Беларусь – 98-е.

«Считаю, в сложившейся ситуации для сборной России выбрали очень неплохих соперников. Но главное, чтобы Замбия и Нигерия привезли основные составы.

На мой взгляд, Валерий Карпин получил возможность провести по-настоящему качественные спарринги. РФС необходимо похвалить за то, как в условиях полного отстранения от международных соревнований они находят возможность, чтобы наши футболисты не простаивали.

Даже когда оппонентов искать объективно сложно, федерация ведeт себя правильно и проводит эффективную работу», – заявил Сeмин.