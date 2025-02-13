Клуб из Второй лиги потратил более 300 тысяч евро на сборы в Турции

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский рассказал о расходах на зимние сборы.

Команда стала второй на первом этапе в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги.

– «Спартак» начал тренировки в Турции еще в декабре, верно?

– В декабре были сборы без мяча: велосипед, бег, жим. Сейчас же ребята все больше работают с мячом.

– Во сколько обходятся зимние сборы?

– Три месяца – декабрь, январь и февраль – обошлись в 330 тысяч евро.

– Серьезные деньги.

– Это еще экономично. Думаю, дешевле невозможно организовать. Если посчитать, что в команде 40 человек, 80 дней сборов, с билетами на самолет, то получится порядка 100 евро на человека в день.

– Вряд ли команда живет в спартанских условиях?

– У нас нормальные стандартные спортивные условия. Питание, поля, спортивный зал – все есть, велосипеды свои. Спарринги тоже есть. Всех все устраивает.