«Спартак» переключился на трансферную цель «Зенита», три соперника сборной России, Карпина ждут в Москве и другие новости

«Локомотив» рассмотрит покупку Сергеева летом

Винисиус обеспокоен ущербом для своей репутации при переезде в Саудовскую Аравию – он озвучил «Реалу» требования по зарплате

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«ПСЖ» рассматривает двух вратарей на замену Доннарумме – клуб может лишиться финансирования из Катара

В «Зените» раскрыли, сколько новичков еще подпишут до закрытия зимнего ТО

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Салазар вернулся в «Брагу», чтобы убедить клуб отпустить его в «Зенит», но в ситуацию вмешался «Спартак»

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