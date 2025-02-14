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  • Радимов назвал самого интересного соперника сборной России в 2025 году

Радимов назвал самого интересного соперника сборной России в 2025 году

Владислав Радимов высказался об анонсированных товарищеских матчах сборной России в текущем году.

  • С Замбией россияне встретятся в марте в Москве, с Нигерией – 6 июня дома, с Беларусью – 10 июня на выезде.
  • Нигерия занимает 44-е место в рейтинге ФИФА, Замбия – 87-е, Беларусь – 98-е.

«Нигерия – самый интересный соперник. Если говорить о подборе игроков. Хочется играть с такими соперниками, которые могут оказывать сопротивление. Хорошо, что есть Нигерия. Будет интересно.

С белорусами тоже будет интересно сыграть. Что касается Замбии… Наверное, с кем‑то не договорились», – заявил Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»

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14.02.2025 00:03
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