Переход Глебова из «Ростова» в «Динамо» оказался на грани срыва

Шансы на трансфер капитана «Ростова» Данила Глебова в «Динамо» значительно снизились.

Между клубами по-прежнему нет договоренности о финансовых условиях сделки

«Динамо» было готово заплатить 7 миллионов евро с рассрочкой выплаты на год (первый платеж – 3,5 млн евро, второй – спустя год), затем был вариант 5+2 (первоначальный платеж 5 млн), оба варианта не устроили «Ростов» по финансам», – сообщил источник.

Теперь ростовчане не гарантируют переход полузащитника даже в случае улучшения предложения от «Динамо».

Дело в том, что «Ростову» будет сложно найти замену для Глебова менее чем за неделю – 20 февраля в России закрывается трансферное окно.