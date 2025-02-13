Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Переход Глебова из «Ростова» в «Динамо» оказался на грани срыва

Переход Глебова из «Ростова» в «Динамо» оказался на грани срыва

Шансы на трансфер капитана «Ростова» Данила Глебова в «Динамо» значительно снизились.

Между клубами по-прежнему нет договоренности о финансовых условиях сделки

«Динамо» было готово заплатить 7 миллионов евро с рассрочкой выплаты на год (первый платеж – 3,5 млн евро, второй – спустя год), затем был вариант 5+2 (первоначальный платеж 5 млн), оба варианта не устроили «Ростов» по финансам», – сообщил источник.

Теперь ростовчане не гарантируют переход полузащитника даже в случае улучшения предложения от «Динамо».

Дело в том, что «Ростову» будет сложно найти замену для Глебова менее чем за неделю – 20 февраля в России закрывается трансферное окно.

Новости по теме
«Ростов» готов к продаже Глебова 2
«Ростову» и «Динамо» осталось уладить один нюанс в сделке по Глебову 2
Карпин высказался о возможном уходе Глебова в «Динамо» 3
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.02.2025 23:11
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чехов на Садовой
1739489865
Ну что за сине-белые , на гомне копейку делают. Надо - бери или отвали и дебилу понятно.
Ответить
FWSPM
1739523355
бедолага глебов как та невеста на выдание у которой брачный возраст давно прошел))
Ответить
SLADE2019
1739526893
А это что уважительная причина - замену им трудно найти? Постоянно надо работать над усилением. Впрочем, Глебов мало что приобрел бы в Динамо. Какая разница 4 место или 10?
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1739538561
С москвичами связываться не нужно
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 