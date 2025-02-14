Экс-зенитовец прокомментировал трансферную кампанию «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов оценил активность «Спартака» на зимнем трансферном рынке.
«Спартак» бросил вызов «Зениту»? Не то что вызов. У красно-белых хорошая возможность побороться за золото в этом сезоне. Для этого нужны качественные футболисты, которые могут и со скамейки выйти, и начать матч в старте.
Весенняя часть покажет, насколько эти траты были оправданы. Но команда укрепляется. Думаю, что «Спартак» показывает свою готовность к борьбе за чемпионство», – сказал Семшов.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
- Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).
- Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.