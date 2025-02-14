Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Экс-зенитовец прокомментировал трансферную кампанию «Спартака»

Экс-зенитовец прокомментировал трансферную кампанию «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов оценил активность «Спартака» на зимнем трансферном рынке.

«Спартак» бросил вызов «Зениту»? Не то что вызов. У красно-белых хорошая возможность побороться за золото в этом сезоне. Для этого нужны качественные футболисты, которые могут и со скамейки выйти, и начать матч в старте.

Весенняя часть покажет, насколько эти траты были оправданы. Но команда укрепляется. Думаю, что «Спартак» показывает свою готовность к борьбе за чемпионство», – сказал Семшов.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
  • Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
  • Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).
  • Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.

Новости по теме
Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю 5
Кавазашвили прокомментировал уход Зиньковского из «Спартака»: «Не тянул уровень» 7
Новички «Спартака» посетили матч ХК «Спартак», где команда перевернула игру с 0:4 на 7:4 16
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

14.02.2025 01:20
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1739512061
Теперь понятно за кого глорствует горе-новостник, а так Гарик бывший игрок Торпедо и на крайняк Динамо
Ответить
zigbert
1739516849
Наверное клубную принадлежность определяют по количеству лет отыгранных за команду. Семшов явно торпедовец, так же как и Кавазашвили, которого упорно считают ветераном Спартака.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1739525680
Семшов как и Шалимов ни о чем, размазали по тарелке
Ответить
alefreddy
1739532905
давно пора
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1739539659
Позорная
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 