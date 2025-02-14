Экс-зенитовец прокомментировал трансферную кампанию «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов оценил активность «Спартака» на зимнем трансферном рынке.

«Спартак» бросил вызов «Зениту»? Не то что вызов. У красно-белых хорошая возможность побороться за золото в этом сезоне. Для этого нужны качественные футболисты, которые могут и со скамейки выйти, и начать матч в старте.

Весенняя часть покажет, насколько эти траты были оправданы. Но команда укрепляется. Думаю, что «Спартак» показывает свою готовность к борьбе за чемпионство», – сказал Семшов.