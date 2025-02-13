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  • Пономарев – о соперниках сборной России в 2025 году: «Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть?»

Пономарев – о соперниках сборной России в 2025 году: «Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев недоволен выбором трех соперников для сборной России на первую половину 2025 года.

  • Россияне сыграют с Замбией в марте, а также с Нигерией и Беларусью в июне.
  • Нигерия занимает 44-е место в рейтинге ФИФА, Замбия – 87-е, Беларусь – 98-е.

«Безобразие. Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть? Двадцать голов мы им забьем, рейтинг у нас повысится. Ну это глупость полная.

Не надо себя унижать. Очень низко уже упали, очень низко, хотим еще ниже.

Зачем мы уговариваем команды всякие, наверное, и сами мы их привозим самолетами, одеваем, размещаем, кормим.

Но ведь нельзя такие вещи делать. Нас же уважать никто не будет», – сказал Пономарев.

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Источник: «Р-Спорт»

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13.02.2025 20:59
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Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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7:1
1739470262
"наверное, и сами мы их привозим самолетами, одеваем, размещаем, кормим" именно так. на бруней рфс потратил больше 100 тыс $. билеты на 40 человек, проживание, переезды, питание. хотя эти бабки наверняка отбились билетами на стадион, продажей прав матч тв, букмекер денег заслал, ну и прочая реклама всякой балтики безалкогольной.
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7:1
1739470321
"а с папуасами-то зачем играть?" ошибается пономарёв. сборная россии не планирует играть против спартака. гы-гы!
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mutabor0992
1739472014
Так я об этом еще год назад писал!А некоторые тут шикали...Ну что шикуны?Сильно уровень нашей сборной вырос от игры с людоедами?
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Кривая да нелёгкая
1739473741
Счас с Трампом все наладим! Бакс упал евро тоже, скоро будем на ек и на всех евро и мировых турнирах феерить и ещё и как!
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DeStar
1739477044
ну тут перебор во первых после брунеев всяких сборная ***** не плоха, в важном матче( не товарняка за деньги резервом) а основой, ***** была бы фаворитом в матче. ну замбия да.. беларусь моя родная, ну разве что это рядом, свои, как бы сыграть легче всего, понятно что уровень разный, хотя беларусь посильнее брунея будет и то ладно)
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n876
1739478026
«Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть?»===== А больше не с кем.Европейские не хотят играть с Расеей.Вот оно чо.
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VVM1964
1739479549
Ну надо же помочь народам Африки - думаю отстегнем им за эти матчи ...
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Борис34684
1739516883
Ну а ещё с кем как не с Африканцами.
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Интерес
1739521536
С ***** посложнее придётся,если они основой приедут.ПРо Замбию ничего толком не знаю,а Белоруссия слабее *****. Поражаюсь скудоумию людей,пренебрежительно отзывающихся о странах,про которые ничего не знают.Уж сколько талантов из ***** в ЦСКА поиграли,а "бывший славныЙ всё о своём величии. Как бы скептически не относится к рейтингам,а в декабре Россия-34,*****-44,Замбия-87 ,а Белоруссия-98. Так что лучше щёки не надувать.
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