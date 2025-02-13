Пономарев – о соперниках сборной России в 2025 году: «Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев недоволен выбором трех соперников для сборной России на первую половину 2025 года.
- Россияне сыграют с Замбией в марте, а также с Нигерией и Беларусью в июне.
- Нигерия занимает 44-е место в рейтинге ФИФА, Замбия – 87-е, Беларусь – 98-е.
«Безобразие. Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть? Двадцать голов мы им забьем, рейтинг у нас повысится. Ну это глупость полная.
Не надо себя унижать. Очень низко уже упали, очень низко, хотим еще ниже.
Зачем мы уговариваем команды всякие, наверное, и сами мы их привозим самолетами, одеваем, размещаем, кормим.
Но ведь нельзя такие вещи делать. Нас же уважать никто не будет», – сказал Пономарев.