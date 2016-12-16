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16.12.2016 21:00Фердинанд потратил полмиллиона для детей. У «Локо» и «Динамо» – изменения в клубной структуре. «Ювентус» договорился с «Зенитом» по Витселю. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.8
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14.12.2016 21:45«Зенит» оформляет первый трансфер. Хави раскритиковал решение отдать «Золотой мяч» Роналду. Дайджест событий дня«Рома» мешает «Спартаку» приобрести Депая. На турнире FIFA впервые применен видеоповтор. «Анжи» может доиграть сезон в РФПЛ резервом. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.16
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17.11.2016 17:00В мире современных футбольных стадионов становится сложнее представить себе трибуну для гостей, которая выглядит, как клетка или загон для скота. И все же таких мест, судя по фотогалерее «Бомбардира», все еще хватает.13
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02.05.2016 14:00Бразилия – страна, где никогда не перестанут появляться футбольные таланты высочайшего уровня. «Бомбардир» рассказывает о новых Неймарах, Роналдо, Коутиньо, которые играют в бразильских клубах, но мечтают покорить Европу.