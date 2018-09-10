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10.09.2018 17:23
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05.03.2017 11:25
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19.01.2017 12:00До ЧМ в России 1,5 года. Большой футбол у нас уже не отнимут, зато вот-вот загнется маленький. «Томь» готовится сливать весну. ФНЛ в долгах, в ПФЛ рекордно малое число участников. Блог Vanity Fair аргументированно объясняет, куда катится наш футбол.44
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01.12.2016 17:00«Спартак» идет на первом месте, «Уфа» стала крепким середняком. В нынешнем сезоне произошло уже немало сенсаций, но больше всех удивляет «Амкар». Максим Цепков рассказывает, как пермская команда берет пример с «Ростова» и рвется в Европу.4
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23.11.2016 15:36Александр Селихов достиг невероятного прогресса. В свои 22 года, он уже вызывается в главную сборную страны, а теперь еще и подписал контракт с лидером Премьер-Лиги.»Мысли в слух» о том, почему этот переход полезен обеим сторонам.
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