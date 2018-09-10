Беспредел на трассе

Жестокое избиение пермских фанатов на трассе попало на видео

Болельщики пермского футбольного клуба «Амкар», играющего в любительской лиге, стали жертвой нападения фанатов уральских клубов.

По пути из Коркино, где «Амкар» играл с местным «Шахтером», на микроавтобус с пермскими фанатами напали футбольные хулиганы из Челябинска и Екатеринбурга, сообщает Ura.ru. Нападавшие вытаскивали сидящих в автобусе болельщиков и избивали их. Сообщается, что пострадало около 25 человек.

Инцидент произошел вечером 8 сентября, сообщается в паблике «ВКонтакте» RusUltras Life.

«На предложение остановиться пермяки дают деру по «встречке», устраивая дикую погоню. В итоге совместными усилиями автобус был остановлен, из него вышел драться один человек. Кого смогли – достали и положили», – говорится в сообщении.

Болельщики «Амкара» подтвердили наличие конфликта между фанатскими группировками.

«У болельщиков пермского клуба и уральских клубов существует своя неприязнь друг к другу. Тяжелых травм болельщики не получили. Писать заявление в полицию никто не собирается», – сообщил фанат «Амкара» Антон Якунин.

«Амкар» в сезоне-2017/18 занял 13-е место в РФПЛ и в стыковых матчах против клуба «Тамбов» (2:0, 1:0) смог сохранить место в элитном дивизионе чемпионата России. Позднее пермский клуб не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой РФС.