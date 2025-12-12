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Таджикистан. Высшая лига
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Равшан
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Равшан - новости команды
Куляб
Таджикистан. Высшая лига
Стадион:
Центральный
Тренер:
Дмитрий Черышев
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Отец Черышева прокомментировал уход сына из «Красавы»
24 августа
1
Отец Черышева сказал, может ли игрок перейти в таджикистанский клуб
23 июня
Черышев охарактеризовал тренера «Динамо» Гусева двумя словами
11 апреля
8
Поведение Талалаева сравнили со стилем Моуринью
9 апреля
2
Черышев поставил крест на Карседо в «Спартаке»
18 марта
7
Отец Черышева объяснил переход Дениса в «Красаву»
6 февраля
7
Российского экс-игрока «Реала» ждут в «Равшане»
21 января
Позиция Черышева насчет трансфера в РПЛ
2025.12.12 13:39
5
Тренер «Равшана» сказал, кто должен возглавить «Спартак»
2025.12.02 13:17
4
«Спартак» раскритиковали за тренерскую чехарду: «Это нормально?»
2025.11.13 15:59
3
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
2025.10.30 18:21
3
Отец Черышева высказался о продолжении карьеры сыном
2025.09.25 15:03
2
Стало известно, будет ли Черышев завершать карьеру
2025.09.07 16:26
«Спартаку» предложили усилиться экс-форвардом сборной Англии вместо Заболотного
2025.07.12 09:55
14
Черышев прокомментировал уход Пьянича из ЦСКА
2025.06.28 12:31
Черышев – о совмещении Карпина: «Пусть помимо «Динамо» и сборной еще «Ростов» примет»
2025.06.17 13:05
8
Черышев встал на защиту Лички после увольнения Марцела из «Динамо»
2025.05.08 11:16
6
Черышев оценил возвращение Дзюбы в сборную России
2025.03.15 14:54
Отец Черышева: «Кто-то приклеил к Денису стереотип, что он травматичен»
2025.02.23 18:45
2
Черышев раскритиковал зимние трансферы «Спартака»: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране»
2025.02.19 17:45
66
Отец Черышева рассказал, как Зидан просил Дениса остаться в «Реале»
2025.01.09 17:17
4
Черышев-старший прокомментировал результативность сына в Греции
2024.12.29 11:16
Фото
Черышев подписал контракт с бронзовым призером чемпионата Таджикистана
2024.12.20 14:42
1
Главные новости
16-летний вингер «Ростова» перейдет в ЦСКА
16:29
Фото
Пуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
6
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
18
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
8
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
3
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
2
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
18
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
1
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