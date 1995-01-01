Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|15 тур
|26 ноября, суббота
|14:00
|Ингулец
|1:0
|Верес
|14 тур
|21 ноября, понедельник
|13:00
|Ингулец
|1:0
|Львов
|1 тур
|17 ноября, четверг
|14:00
|Ингулец
|1:2
|Динамо
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Металлист 1925
|2:1
|Ингулец
|12 тур
|8 ноября, вторник
|14:00
|Ингулец
|1:0
|Заря
|11 тур
|5 ноября, суббота
|16:00
|Шахтер
|3:0
|Ингулец
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Ингулец
|Рух
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Перенесен на неопределенный срок
|9 тур
|24 октября, понедельник
|13:00
|Кривбасс
|2:1
|Ингулец
|8 тур
|19 октября, среда
|13:00
|Днепр-1
|2:2
|Ингулец
|6 тур
|7 октября, пятница
|17:00
|Колос
|0:0
|Ингулец
|5 тур
|1 октября, суббота
|13:00
|Ингулец
|0:1
|Ворскла
|4 тур
|12 сентября, понедельник
|15:00
|Ингулец
|1:2
|Минай
|3 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:00
|Черноморец
|1:1
|Ингулец
|2 тур
|29 августа, понедельник
|13:00
|Металлист
|1:1
|Ингулец
|7 тур
|25 августа, четверг
|13:00
|Ингулец
|1:2
|Александрия