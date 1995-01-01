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    Ингулец - результаты

    Город Петрово
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт ingulec.com/
    Тренер Сергей Лавриненко
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    15 тур
    		26 ноября, суббота 14:00 Ингулец 1:0 Верес
    14 тур
    		21 ноября, понедельник 13:00 Ингулец 1:0 Львов
    1 тур
    		17 ноября, четверг 14:00 Ингулец 1:2 Динамо
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Металлист 1925 2:1 Ингулец
    12 тур
    		8 ноября, вторник 14:00 Ингулец 1:0 Заря
    11 тур
    		5 ноября, суббота 16:00 Шахтер 3:0 Ингулец
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Ингулец Рух
    Перенесен на неопределенный срок
    9 тур
    		24 октября, понедельник 13:00 Кривбасс 2:1 Ингулец
    8 тур
    		19 октября, среда 13:00 Днепр-1 2:2 Ингулец
    6 тур
    		7 октября, пятница 17:00 Колос 0:0 Ингулец
    5 тур
    		1 октября, суббота 13:00 Ингулец 0:1 Ворскла
    4 тур
    		12 сентября, понедельник 15:00 Ингулец 1:2 Минай
    3 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:00 Черноморец 1:1 Ингулец
    2 тур
    		29 августа, понедельник 13:00 Металлист 1:1 Ингулец
    7 тур
    		25 августа, четверг 13:00 Ингулец 1:2 Александрия
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