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РФШ - новости команды
Рига
Латвия. Высшая лига
Сайт:
http://https://fkrfs.lv/lv/sakums
Тренер:
Викторс Морозс
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«РФШ» – «Яблонец»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Яблонец» – «РФШ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Сочи» интересуется форвардом, который забил 28 голов в 2025 году
8 января
1
Три клуба РПЛ претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Латвии
2025.11.04 15:30
2
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка
2025.08.28 22:40
1
«Мальме» – «РФШ»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.29 18:18
«РФШ» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.15
2025.07.21 10:01
РФШ – «Левадия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:34
Прогноз на точный счeт матча «РФШ» – «Левадия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:48
«Левадия» – «РФШ»: прогноз на матч 8 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.07 12:21
Прогноз на точный счет матча «Левадия» – «РФШ»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
2025.07.07 09:07
Клуб РПЛ может подписать вратаря сборной Камеруна
2025.05.17 12:48
1
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Трансляция
«Динамо» К – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
Трансляция
РФШ – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Трансляция
«Маккаби» – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
2024.12.12 21:35
Лига Европы. Гол Чалова помог ПАОКу победить РФШ (2:0)
2024.11.28 22:39
Чалов забил впервые за два месяца – за ПАОК в Лиге Европы
2024.11.28 22:10
1
Трансляция
РФШ – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 19:35
Трансляция
«Айнтрахт» – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 18:35
Трансляция
«РФШ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 18:35
Прогноз на точный счет матча РФШ – «Галатасарай», Лига Европы, 3 октября 2024 года
2024.10.02 11:22
Трансляция
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
2024.09.26 20:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
2024.08.23 08:25
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
2024.08.16 07:45
«Ростов» и «Краснодар» поборются за второго бомбардира чемпионата Латвии
2023.01.24 21:29
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Фото
19-летний Галкин продлил контракт с «Динамо» и ушел в аренду в РФШ
2022.02.15 15:48
3
«Спорт день за днем»: форвард рижского «РФШ» Лемаич перейдет в клуб РПЛ
2020.01.09 15:27
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