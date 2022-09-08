- 24 января
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- 21:50 Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
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- 13 февраля 2022
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