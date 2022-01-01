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Латвия. Высшая лига
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РФШ
Состав
€ 6 млн
РФШ - состав команды
Рига
Латвия. Высшая лига
Сайт:
http://https://fkrfs.lv/lv/sakums
Тренер:
Викторс Морозс
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
35
Марич Марко
Вра
30
€ 0.45 млн
1
Матревикс Рихардс
Вра
27
€ 0.3 млн
16
Неругалс Евгенийс
Вра
37
€ 0.05 млн
43
Липусчек Жига
Защ
29
€ 0.6 млн
4
Вейпс Робертс
Защ
26
€ 0.3 млн
5
Niks Sliede
Защ
-
10
Икаунекс Янис
Пол
31
€ 0.8 млн
6
Филипович Александар
Пол
31
€ 0.5 млн
11
Савалниекс Робертс
Пол
33
€ 0.45 млн
26
Панич Стефан
Пол
33
€ 0.4 млн
49
Кигурс Мартинс
Пол
29
€ 0.25 млн
15
Rostand Ndjiki
Пол
-
66
Saidy Modou
Пол
-
66
Modou Saidy
Пол
-
81
Strahinja Rakić
Пол
-
8
Одишария Лаша
Нап
23
€ 0.5 млн
22
Лемаич Дарко
Нап
33
€ 0.5 млн
7
Диоманде Исмаэль
Нап
22
€ 0.45 млн
18
Зеленковс Дмитрийс
Нап
26
€ 0.45 млн
19
Alfa Baldé
Нап
-
77
Gauthier Mankenda
Нап
-
23
Herdi Prenga
Нап
-
17
Куадио Ален
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 3, защитников: 3, полузащитников: 9, нападающих: 8
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