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    РФШ - результаты

    Город Рига
    Дивизион Латвия-Высшая лига
    Сайт https://fkrfs.lv/lv/sakums
    Тренер Викторс Морозс
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), группа A
    6 тур
    		3 ноября, четверг 18:30 РФШ 0:3 Фиорентина
    5 тур
    		27 октября, четверг 22:00 Хартс 2:1 РФШ
    4 тур
    		13 октября, четверг 19:45 Истанбул Башакшехир 3:0 РФШ
    3 тур
    		6 октября, четверг 22:00 РФШ 0:0 Истанбул Башакшехир
    2 тур
    		15 сентября, четверг 22:00 РФШ 0:2 Хартс
    1 тур
    		8 сентября, четверг 19:45 Фиорентина 1:1 РФШ
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 21:45 Линфилд 1:2
    (2:4)п         		РФШ
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 21:00 Хибернианс 1:3 РФШ
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 20:00 РФШ 2:2 Линфилд
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 19:00 РФШ 1:1 Хибернианс
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