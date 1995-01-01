Турниры:
Лига конференций (2022/2023), группа A
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|6 тур
|3 ноября, четверг
|18:30
|РФШ
|0:3
|Фиорентина
|5 тур
|27 октября, четверг
|22:00
|Хартс
|2:1
|РФШ
|4 тур
|13 октября, четверг
|19:45
|Истанбул Башакшехир
|3:0
|РФШ
|3 тур
|6 октября, четверг
|22:00
|РФШ
|0:0
|Истанбул Башакшехир
|2 тур
|15 сентября, четверг
|22:00
|РФШ
|0:2
|Хартс
|1 тур
|8 сентября, четверг
|19:45
|Фиорентина
|1:1
|РФШ
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|21:45
|Линфилд
|1:2
(2:4)п
|РФШ
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|21:00
|Хибернианс
|1:3
|РФШ