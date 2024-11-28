28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
РФШ
РФШ
2-1-4-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
3
Балодис
26
Панич
11
Савалниекс
8
Одишария
10
Икаунекс
6
Мархиев
15
Зеленковс
17
Куадио
23
4-3-2-1
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
5
Михайлидис
21
Баба
21
Оздоев
2
Камара
14
Живкович
77
Десподов
45
Константелиас
63
Чалов
23
21
Стужлис
21
Стужлис
23
3
Балодис
22
Лемаич
22
Лемаич
3
Балодис
5
Михайлидис
25
Колли
25
Колли
5
Михайлидис
17
Кастро
25
Састре
25
Састре
17
Кастро
63
Чалов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
63
Чалов
77
Десподов
47
Шоретайр
47
Шоретайр
77
Десподов
Остались в запасе
РФШ
ПАОК
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча РФШ - ПАОК
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
9
Офсайды
3
2
Количество передач
457
549
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.36
1.63
Смотреть прямую трансляцию матча РФШ против ПАОКа, 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча РФШ – ПАОК
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»