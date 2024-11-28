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  • РФШ – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

РФШ – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 19:35
РФШ
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
0 : 2
Завершен
ПАОК
2' К. Десподов 59' Ф. Чалов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
(К) ЦЗ
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
23
Herdi Prenga
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
25
Петер Мареш
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
3
Victor Osuagwu
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Константинос Тимианис
ОП
47
Шола Шоретайр
ПВ
2-1-4-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
3
Балодис
26
Панич
11
Савалниекс
8
Одишария
10
Икаунекс
6
Мархиев
15
Зеленковс
17
Куадио
23
4-3-2-1
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
5
Михайлидис
21
Баба
21
Оздоев
2
Камара
14
Живкович
77
Десподов
45
Константелиас
63
Чалов
23
21
Стужлис
21
Стужлис
23
3
Балодис
22
Лемаич
22
Лемаич
3
Балодис
5
Михайлидис
25
Колли
25
Колли
5
Михайлидис
17
Кастро
25
Састре
25
Састре
17
Кастро
63
Чалов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
63
Чалов
77
Десподов
47
Шоретайр
47
Шоретайр
77
Десподов
Остались в запасе
РФШ
ПАОК
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
90
Димитриос Коттас
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча РФШ - ПАОК
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
9
Офсайды
3
2
Количество передач
457
549
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.36
1.63

Смотреть прямую трансляцию матча РФШ против ПАОКа, 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча РФШ – ПАОК

РФШ – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК РФШ
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