3 октября 2024 года на стадионе «Даугава» пройдет матч второго тура Лиги Европы, в котором «РФШ» встретится с «Галатасараем». Обе команды будут стремиться завоевать важные очки, чтобы укрепить свои позиции в группе.

РФШ

РФШ начал групповой этап с поражения от ФКСБ (1:4), однако команда демонстрирует уверенность в последних матчах. В последних пяти играх они забили 11 голов, что свидетельствует о неплохой атаке, хотя оборона иногда дает сбои, пропуская 6 мячей. На домашнем поле команда может рассчитывать на поддержку своих болельщиков, что дает им преимущество.

Последние матчи «РФШ»:

РФШ 0:2 FS Jelgava

ФКСБ 4:1 РФШ

РФШ 2:1 Рига

РФШ 2:0 Лиепая

РФШ 4:1 Даугавпилс

«Галатасарай» начал групповой этап с ничьей против ПАОК (3:1). Команда находится в хорошей форме, не проигрывая в последних семи матчах. В последних пяти играх «Галатасарай» забил 17 голов, что подчеркивает их атакующий потенциал. Однако защита иногда дает сбои, пропуская 6 мячей.

Последние матчи «Галатасарая»:

«Галатасарай» 3:3 Касымпаша

«Галатасарай» 3:1 ПАОК

«Галатасарай» 1:3 Фенербахче

«Галатасарай» 3:1 Газиантеп

«Галатасарай» 5:0 Ризеспор

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящее противостояние. Оба коллектива постараются максимально использовать свои сильные стороны, чтобы одержать победу.

Статистика

РФШ

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Галатасарай»

Забивает в среднем: 3.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 17 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч РФШ – «Галатасарай»

Учитывая текущие формы команд и их результативность, можно ожидать динамичную и результативную игру. «Галатасарай» выглядит фаворитом, но «РФШ» на домашнем поле может удивить.

Рекомендации для ставок:

Победа «Галатасарая» – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Галатасарая» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит 2:1 в пользу «Галатасарая».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Галатасарая» за 7.50.