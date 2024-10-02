3 октября 2024 года на стадионе «Даугава» пройдет матч второго тура Лиги Европы, в котором «РФШ» встретится с «Галатасараем». Обе команды будут стремиться завоевать важные очки, чтобы укрепить свои позиции в группе.
РФШ
РФШ начал групповой этап с поражения от ФКСБ (1:4), однако команда демонстрирует уверенность в последних матчах. В последних пяти играх они забили 11 голов, что свидетельствует о неплохой атаке, хотя оборона иногда дает сбои, пропуская 6 мячей. На домашнем поле команда может рассчитывать на поддержку своих болельщиков, что дает им преимущество.
Последние матчи «РФШ»:
- РФШ 0:2 FS Jelgava
- ФКСБ 4:1 РФШ
- РФШ 2:1 Рига
- РФШ 2:0 Лиепая
- РФШ 4:1 Даугавпилс
«Галатасарай»
«Галатасарай» начал групповой этап с ничьей против ПАОК (3:1). Команда находится в хорошей форме, не проигрывая в последних семи матчах. В последних пяти играх «Галатасарай» забил 17 голов, что подчеркивает их атакующий потенциал. Однако защита иногда дает сбои, пропуская 6 мячей.
Последние матчи «Галатасарая»:
- «Галатасарай» 3:3 Касымпаша
- «Галатасарай» 3:1 ПАОК
- «Галатасарай» 1:3 Фенербахче
- «Галатасарай» 3:1 Газиантеп
- «Галатасарай» 5:0 Ризеспор
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящее противостояние. Оба коллектива постараются максимально использовать свои сильные стороны, чтобы одержать победу.
Статистика
РФШ
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
«Галатасарай»
- Забивает в среднем: 3.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 17 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч РФШ – «Галатасарай»
Учитывая текущие формы команд и их результативность, можно ожидать динамичную и результативную игру. «Галатасарай» выглядит фаворитом, но «РФШ» на домашнем поле может удивить.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Галатасарая» – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Галатасарая» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит 2:1 в пользу «Галатасарая».
Рекомендация: 2:1 в пользу «Галатасарая» за 7.50.