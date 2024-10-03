Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «РФШ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«РФШ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
РФШ
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
2 : 2
Завершен
Галатасарай
40' Я. Икаунекс 55' Л. Одишария
12' Д. Мертенс 38' Ю. Акгюн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
(К) ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Седрик Куадио
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
(К) ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
60
Halim Yüksekoğlu
ЦП
73
Берат Луш
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
1-1-5-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
30
6
Мархиев
8
Одишария
10
Икаунекс
11
Савалниекс
15
23
17
Куадио
3-1-2-2-2
19
Гювенк
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
4
Якобс
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Мертенс
11
Савалниекс
3
Балодис
3
Балодис
11
Савалниекс
8
Одишария
21
Стужлис
21
Стужлис
8
Одишария
17
Куадио
3
3
17
Куадио
34
Торрейра
26
Демирбай
26
Демирбай
34
Торрейра
42
Бартакжи
10
Кутлу
10
Кутлу
42
Бартакжи
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
23
Айхан
44
Батшуайи
44
Батшуайи
23
Айхан
Остались в запасе
РФШ
Галатасарай
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
60
Halim Yüksekoğlu
ЦП
73
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
60
Halim Yüksekoğlu
ЦП
73
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча РФШ - Галатасарай
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
234
726
Сейвы
5
2
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
0.82
2.22

Смотреть прямую трансляцию матча «РФШ» против «Галатасарая», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РФШ»«Галатасарай»

РФШ-Галатасарай смотреть онлайн 3 октября

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Галатасарай РФШ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+