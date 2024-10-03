03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
РФШ
РФШ
1-1-5-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
30
6
Мархиев
8
Одишария
10
Икаунекс
11
Савалниекс
15
23
17
Куадио
3-1-2-2-2
19
Гювенк
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
4
Якобс
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Мертенс
11
Савалниекс
3
Балодис
3
Балодис
11
Савалниекс
8
Одишария
21
Стужлис
21
Стужлис
8
Одишария
17
Куадио
3
3
17
Куадио
34
Торрейра
26
Демирбай
26
Демирбай
34
Торрейра
42
Бартакжи
10
Кутлу
10
Кутлу
42
Бартакжи
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
23
Айхан
44
Батшуайи
44
Батшуайи
23
Айхан
Остались в запасе
РФШ
Галатасарай
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
60
Halim Yüksekoğlu
ЦП
73
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
60
Halim Yüksekoğlu
ЦП
73
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча РФШ - Галатасарай
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
234
726
Сейвы
5
2
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
0.82
2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «РФШ» против «Галатасарая», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РФШ» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»