19-летний Галкин продлил контракт с «Динамо» и ушел в аренду в РФШ

«Динамо» объявило о заключении нового соглашения с полузащитником Владиславом Галкиным.

Стороны продлили контракт до лета 2024 года.

Для получения игровой практики 19-летний футболист переходит в латвийский РФШ на правах аренды до ноября 2022 года.

Галкин – воспитанник «Динамо».

За основную команду он провел 2 матча.

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