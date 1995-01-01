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    19-летний Галкин продлил контракт с «Динамо» и ушел в аренду в РФШ

    «Динамо» объявило о заключении нового соглашения с полузащитником Владиславом Галкиным.

    Стороны продлили контракт до лета 2024 года.

    Для получения игровой практики 19-летний футболист переходит в латвийский РФШ на правах аренды до ноября 2022 года.

    • Галкин – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 2 матча.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +353

      3meeeD 35 минут назад

      Уже впадлу стоять смотрю

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      Рейтинг: +1923

      serglider 36 минут назад

      Что-то у пацана на фото видок, будто его перед съемкой дерьмом накормили)))

      0
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