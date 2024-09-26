26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
ФКСБ
ФКСБ
4-2-1-3
32
Тарновану
17
Попеску
21
Кирикеш
33
Радунович
5
Дава
8
Ликсандру
6
Эджума
28
Олару
11
Стефанеску
11
Бирлигеа
11
Микулеску
2-1-4-1-2
40
Ондоа
3
Балодис
43
Липусчек
26
Панич
6
Мархиев
8
Одишария
10
Икаунекс
11
Савалниекс
15
Зеленковс
17
Куадио
23
6
Эджума
15
Шут
15
Шут
6
Эджума
11
Стефанеску
22
Балутэ
22
Балутэ
11
Стефанеску
11
Микулеску
17
Тэнасе
17
Тэнасе
11
Микулеску
11
Бирлигеа
30
Попеску
30
Попеску
11
Бирлигеа
28
Олару
29
Попа
29
Попа
28
Олару
8
Одишария
21
Стужлис
21
Стужлис
8
Одишария
11
Савалниекс
15
15
11
Савалниекс
23
30
30
23
17
Куадио
3
3
17
Куадио
Остались в запасе
ФКСБ
РФШ
25
Андрей Влад
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
7
Александру Муси
АП
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
7
Александру Муси
АП
3
I. Pantiru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча ФКСБ - РФШ
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
579
391
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против РФШ, 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – РФШ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»