24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
3-2-1-1-3
1
Трапп
4
Кох
12
Аменда
3
Тута
27
Нкунку
5
Кристенсен
81
Дауд
29
Эбимбе
31
Матанович
22
Мармуш
42
Узун
1-1-5-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
10
Икаунекс
6
Мархиев
30
11
Савалниекс
8
Одишария
15
Зеленковс
23
17
Куадио
3
Тута
6
Скири
6
Скири
3
Тута
81
Дауд
15
Ларссон
15
Ларссон
81
Дауд
31
Матанович
23
Бахоя
23
Бахоя
31
Матанович
42
Узун
22
Экитике
22
Экитике
42
Узун
29
Эбимбе
7
Кнауфф
7
Кнауфф
29
Эбимбе
17
Куадио
21
Стужлис
21
Стужлис
17
Куадио
Остались в запасе
Айнтрахт
РФШ
1
Nils Ramming
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
1
Nils Ramming
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Айнтрахт - РФШ
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
6
Офсайды
4
2
Количество передач
572
371
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против РФШ, 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – РФШ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»