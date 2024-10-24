Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Айнтрахт» – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

«Айнтрахт» – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 18:35
Айнтрахт
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
РФШ
79' Х. Ларссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
(К) ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
17
Седрик Куадио
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Айнтрахт
1
Nils Ramming
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
23
Жан Бахоя
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Трапп
4
Кох
12
Аменда
3
Тута
27
Нкунку
5
Кристенсен
81
Дауд
29
Эбимбе
31
Матанович
22
Мармуш
42
Узун
1-1-5-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
10
Икаунекс
6
Мархиев
30
11
Савалниекс
8
Одишария
15
Зеленковс
23
17
Куадио
3
Тута
6
Скири
6
Скири
3
Тута
81
Дауд
15
Ларссон
15
Ларссон
81
Дауд
31
Матанович
23
Бахоя
23
Бахоя
31
Матанович
42
Узун
22
Экитике
22
Экитике
42
Узун
29
Эбимбе
7
Кнауфф
7
Кнауфф
29
Эбимбе
17
Куадио
21
Стужлис
21
Стужлис
17
Куадио
Остались в запасе
Айнтрахт
РФШ
1
Nils Ramming
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
1
Nils Ramming
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Айнтрахт - РФШ
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
6
Офсайды
4
2
Количество передач
572
371
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против РФШ, 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – РФШ

«Айнтрахт» – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы РФШ Айнтрахт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
13
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+