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  • РФШ – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

РФШ – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 21:50
РФШ
23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Аякс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
(К) ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
10
Янис Икаунекс
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
8
Лаша Одишария
ПВ
17
Седрик Куадио
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К) ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
1-1-4-2-2
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
10
Икаунекс
11
Савалниекс
6
Мархиев
30
15
Зеленковс
8
Одишария
23
17
Куадио
4-3-2-1
22
Пасвер
6
Гаеи
24
Ругани
37
Шутало
15
Бас
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
11
Траоре
22
Годтс
9
Бробби
17
Куадио
22
Лемаич
22
Лемаич
17
Куадио
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
9
Бробби
23
Бергейс
23
Бергейс
9
Бробби
11
Траоре
7
Расмуссен
7
Расмуссен
11
Траоре
22
Годтс
29
Акпом
29
Акпом
22
Годтс
6
Гаеи
9
Вегхорст
9
Вегхорст
6
Гаеи
Остались в запасе
РФШ
Аякс
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча РФШ - Аякс
2
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
7
Офсайды
0
2
Количество передач
301
671
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.21
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча РФШ против «Аякса», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча РФШ – «Аякс»

РФШ – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Аякс РФШ
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