Составы команд
РФШ
РФШ
1-1-4-2-2
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
10
Икаунекс
11
Савалниекс
6
Мархиев
30
15
Зеленковс
8
Одишария
23
17
Куадио
4-3-2-1
22
Пасвер
6
Гаеи
24
Ругани
37
Шутало
15
Бас
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
11
Траоре
22
Годтс
9
Бробби
17
Куадио
22
Лемаич
22
Лемаич
17
Куадио
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
9
Бробби
23
Бергейс
23
Бергейс
9
Бробби
11
Траоре
7
Расмуссен
7
Расмуссен
11
Траоре
22
Годтс
29
Акпом
29
Акпом
22
Годтс
6
Гаеи
9
Вегхорст
9
Вегхорст
6
Гаеи
Остались в запасе
РФШ
Аякс
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча РФШ - Аякс
2
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
7
Офсайды
0
2
Количество передач
301
671
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.21
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча РФШ против «Аякса», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча РФШ – «Аякс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»