30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
1-1-5-2-1
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
30
10
Икаунекс
6
Мархиев
11
Савалниекс
15
15
Зеленковс
8
Одишария
23
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
11
Пономаренко
11
Пономаренко
22
Кабаев
30
25
Мареш
25
Мареш
30
11
Савалниекс
7
7
11
Савалниекс
15
17
Куадио
17
Куадио
15
Остались в запасе
Динамо К
РФШ
71
Вячеслав Суркис
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Динамо К - РФШ
2
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
13
Офсайды
4
1
Количество передач
690
290
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против РФШ, 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – РФШ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»