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  • «Динамо» К – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Динамо» К – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Динамо К
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 0
Завершен
РФШ
76' А. Пихаленок
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К) ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
(К) ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
8
Лаша Одишария
ПВ
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
1-1-5-2-1
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
30
10
Икаунекс
6
Мархиев
11
Савалниекс
15
15
Зеленковс
8
Одишария
23
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
11
Пономаренко
11
Пономаренко
22
Кабаев
30
25
Мареш
25
Мареш
30
11
Савалниекс
7
7
11
Савалниекс
15
17
Куадио
17
Куадио
15
Остались в запасе
Динамо К
РФШ
71
Вячеслав Суркис
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Динамо К - РФШ
2
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
13
Офсайды
4
1
Количество передач
690
290
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против РФШ, 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – РФШ

«Динамо» К – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы РФШ Динамо К
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