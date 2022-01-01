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€ 147 млн
Париж - новости команды
Париж
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Жан-Буэн
Сайт:
http://www.parisfootballclub.com/
Тренер:
Лайам Росеньор
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Париж» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Париж» – «Лион»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Марсель» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Марсель» – «Париж»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Париж» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Париж» – «Ницца»: кто победит в матче 2-го тура Лиги 1 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Труа» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Труа» – «Париж»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027
21 августа
Сафонов объяснился за поражение в парижском дерби
18 мая
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым уступил в дерби (1:2)
18 мая
9
Трансляция
«Париж» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Париж» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.40
16 мая
Трансляция
«Париж» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Трансляция
«Париж» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
Трансляция
«Метц» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Метц» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 2.08
18 апреля
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл «Парижу» (1:4)
10 апреля
Трансляция
«Париж» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Париж» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.93
9 апреля
Трансляция
«Лорьян» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
Трансляция
«Париж» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Париж» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 3.1
21 марта
Трансляция
«Страсбур» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
15 марта
Трансляция
«Лион» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026
8 марта
«Лион» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.7
7 марта
Трансляция
«Париж» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026
1 марта
Трансляция
«Тулуза» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026
21 февраля
«Тулуза» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.92
20 февраля
«ПСЖ» потерял лидерство в Лиге 1
15 февраля
3
Трансляция
«Париж» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
1
2
3
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