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«Париж» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.40

16 мая 2026 11:01
Париж - ПСЖ
17 мая 2026, воскресенье 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Тотал больше 2,5
Сделать ставку
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17 мая состоится парижское дерби в рамках 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Париж» примет «ПСЖ». Хозяева проводят яркий сезон и штампуют голы, а гости являются безоговорочным лидером и движутся к очередному титулу. Встреча обещает стать голевой перестрелкой.

«Париж»

Столичный клуб стал одним из открытий сезона и демонстрирует зрелищный футбол. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей и наколотила 12 мячей в 5 последних встречах (2,40 в среднем). Илан Кеббаль с 9 голами в 30 матчах ведeт атаку. После поражений от «Ренна» (1:2), «Лилля» (0:1) и разгрома «Бреста» (4:0), а также победы над «Монако» (4:1) команда занимает 11-е место. «Париж» забивает «ПСЖ» в 3 последних очных матчах, включая сенсационную победу в Кубке Франции (1:0), и явно намерен дать бой гранду.

«ПСЖ»

Парижский гранд уверенно движется к очередному титулу. Команда не проигрывает в 7 последних матчах и забивает в 26 встречах подряд. В последних 5 матчах «ПСЖ» наколотил 11 мячей (2,20 в среднем) и пропустил 7 (1,40). Усман Дембеле с 21 голом в 42 матчах ведeт атаку. После победы над «Лансом» (2:0), «Брестом» (1:0) и ничьей с «Баварией» в Лиге чемпионов (1:1) команда набрала 76 очков. «ПСЖ» забивает в 17 последних турах Лиги 1 и имеет лучшую разницу мячей – +46.

Факты о командах:

«Париж»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «ПСЖ» в 3 последних очных матчах
  • Одержал победу над «ПСЖ» в Кубке Франции (1:0)

«ПСЖ»

  • Забивает в 26 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Лучшая атака лиги – 73 гола в 33 турах
  • Не проигрывает в 7 последних матчах

История противостояний

  • «Париж» забивает в 3 последних очных матчах
  • «Париж» выиграл последнюю встречу в Кубке Франции (1:0)
  • Последняя встреча в чемпионате: победа «ПСЖ» (2:1)

Прогноз на матч «Париж» – «ПСЖ»

Обе команды штампуют голы и находятся в отличной форме. «Париж» уже доказал, что способен обыгрывать «ПСЖ», и забивает в 3 последних очных матчах. «ПСЖ» является фаворитом, но дерби есть дерби. Учитывая обоюдную результативность, наиболее вероятным сценарием видится голевая ничья или минимальная победа гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2,5 – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

1.40
Тотал больше 2,5
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 ПСЖ Париж
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