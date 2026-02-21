21.02.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тулуза
3-2-2-1-2
1
Ресте
24
Метали
2
Николайсен
4
Крессуэлл
19
Сидибе
12
Каманци
23
Кассерес
18
10
Гбоу
20
11
Идальго
4-1-1-2-2
35
Трапп
5
Мбоу
42
Коппола
6
Отавио
19
Санги
18
Манетси
33
Лис-Мелу
93
Иконе
10
Кеббаль
36
Иммобиле
7
18
77
Сауэр
18
20
13
Рассел-Роу
12
Каманци
7
Виньоло
7
28
де Смет
18
Манетси
4
Марчетти
93
Иконе
24
Колеошо
10
Кеббаль
27
Саймон
36
Иммобиле
11
Крассо
Остались в запасе
Тулуза
Париж
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
42
Thibaud Garondo
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
9
Виллем Геббельс
ЛВ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Тулуза
Точно не сыграют
Статистика матча Тулуза - Париж
1
5
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
ВАР
1
0
Угловые удары
12
3
Нарушения
13
7
Офсайды
1
3
Количество передач
471
387
Сейвы
1
9
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.88
xGP (предотвращенные голы)
1.96
1.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Парижа», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Париж»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»