  «Тулуза» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Тулуза» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 19:38
Тулуза
21.02.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Париж
87' Х. Виньоло
39' М. Манетси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тулуза
1
Гийом Ресте
ВР
24
Дайанн Метали
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
18
Pape Diop
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
20
Emersonn
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Париж
35
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
18
Маршал Манетси
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Илан Кеббаль
(К) АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Alimani Gory
ЦФ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Тулуза
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
42
Thibaud Garondo
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
24
Лука Колеошо
ЛВ
27
Мозес Саймон
ЛВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ресте
24
Метали
2
Николайсен
4
Крессуэлл
19
Сидибе
12
Каманци
23
Кассерес
18
10
Гбоу
20
11
Идальго
4-1-1-2-2
35
Трапп
5
Мбоу
42
Коппола
6
Отавио
19
Санги
18
Манетси
33
Лис-Мелу
93
Иконе
10
Кеббаль
36
Иммобиле
7
18
77
Сауэр
77
Сауэр
18
20
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
20
12
Каманци
7
Виньоло
7
Виньоло
12
Каманци
7
28
де Смет
28
де Смет
7
18
Манетси
4
Марчетти
4
Марчетти
18
Манетси
93
Иконе
24
Колеошо
24
Колеошо
93
Иконе
10
Кеббаль
27
Саймон
27
Саймон
10
Кеббаль
36
Иммобиле
11
Крассо
11
Крассо
36
Иммобиле
Остались в запасе
Тулуза
Париж
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
42
Thibaud Garondo
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
9
Виллем Геббельс
ЛВ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
16
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
42
Thibaud Garondo
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
9
Виллем Геббельс
ЛВ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Тулуза
Точно не сыграют
Рафик Мессали
ПВ
Ilyas Azizi
ЦФ
Абу Франсис
АП
Франк Магри
ЦФ
Марк МакКензи
ЦЗ
Арон Доннум
ПВ
Алекс Домингес
ВР
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Adama Camara
ЦП
Самир Шергуи
ЦЗ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Максим Лопес
ЦП
Хамари Траоре
ПЗ
Rudy Matondo
ЦП
Мамаду Гуйе
ПВ
Реми Риу
ВР
Статистика матча Тулуза - Париж
1
5
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
ВАР
1
0
Угловые удары
12
3
Нарушения
13
7
Офсайды
1
3
Количество передач
471
387
Сейвы
1
9
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.88
xGP (предотвращенные голы)
1.96
1.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Парижа», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Париж»

«Тулуза» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Франция. Лига 1 Париж Тулуза
