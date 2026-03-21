22 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Париж» примет «Гавр». Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание. Хозяева не проигрывают в 4 последних матчах, гости не могут выиграть на протяжении длительного времени.

Столичный коллектив ведет борьбу за сохранение прописки. После 26 туров команда набрала 28 очков и занимает 13-е место, опережая зону вылета на 6 очков. «Париж» не проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1. В последних пяти матчах команда забила 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Илан Кеббаль, на счету которого 8 голов в 25 матчах.

Норманнский коллектив также ведет борьбу за выживание и находится в опасной зоне. После 26 туров команда набрала 27 очков и занимает 14-е место, опережая зону вылета на 5 очков. «Гавр» не может выиграть в 4 последних матчах Лиги 1 и проигрывает в 3 последних выездных играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Исса Сумаре, забивший 6 голов в 27 матчах.

История личных встреч

В личных встречах команды демонстрируют невероятную тенденцию к ничьим. «Париж» и «Гавр» сыграли вничью в 5 последних очных матчах, а «Гавр» не проигрывает в 5 последних встречах против «Парижа». В текущем сезоне 7 декабря 2025 года команды сыграли вничью 0:0 в Гавре.

Прогноз на матч «Париж» – «Гавр»

Обе команды находятся в кризисе результативности. «Париж» забивает всего 0.60 гола за матч в последних 5 играх, «Гавр» – 0.40. При этом оборона у обеих команд не выглядит надежной: хозяева пропускают 1.40, гости – 1.20.

Статистика личных встреч поражает: 5 ничьих подряд. Команды просто не умеют выявлять победителя в этом противостоянии. Учитывая, что обе команды борются за выживание, никто не захочет рисковать, и матч может снова завершиться миром.

Учитывая низкую результативность обеих команд и тенденцию к ничьим в личных встречах, наиболее логичной выглядит ставка на то, что команды разойдутся миром, а голов будет немного.

