«Париж» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 3.1

21 марта 2026 10:56
Париж - Гавр
22 мар. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 27 тур
22 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Париж» примет «Гавр». Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание. Хозяева не проигрывают в 4 последних матчах, гости не могут выиграть на протяжении длительного времени.

«Париж»

Столичный коллектив ведет борьбу за сохранение прописки. После 26 туров команда набрала 28 очков и занимает 13-е место, опережая зону вылета на 6 очков. «Париж» не проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1. В последних пяти матчах команда забила 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Илан Кеббаль, на счету которого 8 голов в 25 матчах.

«Гавр»

Норманнский коллектив также ведет борьбу за выживание и находится в опасной зоне. После 26 туров команда набрала 27 очков и занимает 14-е место, опережая зону вылета на 5 очков. «Гавр» не может выиграть в 4 последних матчах Лиги 1 и проигрывает в 3 последних выездных играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Исса Сумаре, забивший 6 голов в 27 матчах.

Факты о командах:

«Париж»

  • 13-е место в Лиге 1, 28 очков
  • Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 1.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Илан Кеббаль (8 голов)

«Гавр»

  • 14-е место в Лиге 1, 27 очков
  • Не может выиграть в 4 последних матчах Лиги 1
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 0.40 забито, 1.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Исса Сумаре (6 голов)

История личных встреч

В личных встречах команды демонстрируют невероятную тенденцию к ничьим. «Париж» и «Гавр» сыграли вничью в 5 последних очных матчах, а «Гавр» не проигрывает в 5 последних встречах против «Парижа». В текущем сезоне 7 декабря 2025 года команды сыграли вничью 0:0 в Гавре.

Прогноз на матч «Париж» – «Гавр»

Обе команды находятся в кризисе результативности. «Париж» забивает всего 0.60 гола за матч в последних 5 играх, «Гавр» – 0.40. При этом оборона у обеих команд не выглядит надежной: хозяева пропускают 1.40, гости – 1.20.

Статистика личных встреч поражает: 5 ничьих подряд. Команды просто не умеют выявлять победителя в этом противостоянии. Учитывая, что обе команды борются за выживание, никто не захочет рисковать, и матч может снова завершиться миром.

Учитывая низкую результативность обеих команд и тенденцию к ничьим в личных встречах, наиболее логичной выглядит ставка на то, что команды разойдутся миром, а голов будет немного.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.1
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.85

Автор: Бестужев Павел
