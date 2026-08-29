Матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Парижем» и «Ниццей» пройдет 30 августа в Париже на стадионе «Стад Жан Буэн». Обе команды стартовали с нулевых ничьих – «Париж» сыграл в гостях с «Труа» (0:0), а «Ницца» дома с «Лорьяном» (0:0). При этом хозяева не выигрывают в пяти последних матчах, а гости не проигрывают в шести из восьми последних встреч в Лиге 1. Сможет ли «Париж» прервать неудачную серию на своем поле или «Ницца» продолжит набирать очки?

Кто победит в матче

«Париж» подходит к игре в кризисном состоянии – команда не выигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах. В атаке парижане действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу. Оборона же выглядит ненадежно – пропускают в среднем 1,8 гола за игру. Стартовый тур показал, что команде не хватает остроты впереди, а защита допускает ошибки. Домашний стадион мог бы стать преимуществом, но текущая форма «Парижа» вызывает серьезные сомнения в его способности переломить серию без побед.

«Ницца», напротив, выглядит более стабильно. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей в Лиге 1, а еe оборона является одной из лучших в чемпионате: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,4 гола за встречу, а три последних матча завершились без пропущенных мячей. В атаке у гостей тоже есть прогресс – они забивают в четырeх последних матчах подряд, хотя в среднем за последние пять игр их показатель составляет 0,6 гола за встречу. Учитывая, что «Париж» много пропускает, «Ницца» имеет все шансы отличиться. Гости наверняка сделают ставку на надежную оборону и быстрые контратаки.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Ницца». Гости имеют более устойчивую игру, надежную оборону и лучшую текущую форму, тогда как «Париж» находится в затяжной серии без побед и пропускает слишком много. Вероятнее всего, «Ницца» как минимум не проиграет.

Форма и история личных встреч

В личных встречах команды обменялись победами и ничьей: в сезоне 2025/26 «Париж» выиграл дома 1:0, а в гостях сыграл 1:1. Таким образом, «Ницца» ещe не побеждала «Париж» в этих двух матчах, но и не уступала на выезде. При этом текущая форма «Ниццы» значительно лучше – она редко пропускает и стабильно набирает очки, тогда как «Париж» не выигрывает уже пять матчей. Это дает гостям психологическое преимущество перед игрой в Париже.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Ницца» не проиграет. Гости имеют более надежную оборону, лучшую текущую форму и стабильность в Лиге 1, тогда как «Париж» находится в кризисе и пропускает в среднем почти два гола за матч. Рекомендуемая ставка – «Ницца» не проиграет (двойной исход) с коэффициентом 1.77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Лиги 1 между «Парижем» и «Ниццей» состоится 30 августа в Париже на стадионе «Стад Жан Буэн» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.