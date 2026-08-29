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«Париж» – «Ницца»: кто победит в матче 2-го тура Лиги 1 2026/2027

29 августа 2026 9:00
Париж - Ницца
30 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
«Ницца» не проиграет
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Матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Парижем» и «Ниццей» пройдет 30 августа в Париже на стадионе «Стад Жан Буэн». Обе команды стартовали с нулевых ничьих – «Париж» сыграл в гостях с «Труа» (0:0), а «Ницца» дома с «Лорьяном» (0:0). При этом хозяева не выигрывают в пяти последних матчах, а гости не проигрывают в шести из восьми последних встреч в Лиге 1. Сможет ли «Париж» прервать неудачную серию на своем поле или «Ницца» продолжит набирать очки?

Кто победит в матче

«Париж» подходит к игре в кризисном состоянии – команда не выигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах. В атаке парижане действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу. Оборона же выглядит ненадежно – пропускают в среднем 1,8 гола за игру. Стартовый тур показал, что команде не хватает остроты впереди, а защита допускает ошибки. Домашний стадион мог бы стать преимуществом, но текущая форма «Парижа» вызывает серьезные сомнения в его способности переломить серию без побед.

«Ницца», напротив, выглядит более стабильно. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей в Лиге 1, а еe оборона является одной из лучших в чемпионате: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,4 гола за встречу, а три последних матча завершились без пропущенных мячей. В атаке у гостей тоже есть прогресс – они забивают в четырeх последних матчах подряд, хотя в среднем за последние пять игр их показатель составляет 0,6 гола за встречу. Учитывая, что «Париж» много пропускает, «Ницца» имеет все шансы отличиться. Гости наверняка сделают ставку на надежную оборону и быстрые контратаки.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Ницца». Гости имеют более устойчивую игру, надежную оборону и лучшую текущую форму, тогда как «Париж» находится в затяжной серии без побед и пропускает слишком много. Вероятнее всего, «Ницца» как минимум не проиграет.

Форма и история личных встреч

В личных встречах команды обменялись победами и ничьей: в сезоне 2025/26 «Париж» выиграл дома 1:0, а в гостях сыграл 1:1. Таким образом, «Ницца» ещe не побеждала «Париж» в этих двух матчах, но и не уступала на выезде. При этом текущая форма «Ниццы» значительно лучше – она редко пропускает и стабильно набирает очки, тогда как «Париж» не выигрывает уже пять матчей. Это дает гостям психологическое преимущество перед игрой в Париже.

Личные встречи
Побед - 2 (67%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
1
1.67
В среднем за матч
0.33
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
1 : 1
28.09.2025
Париж
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 24 тур
Париж
1 : 0
01.03.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
1 : 1
28.09.2025
Париж

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
6
Отавио
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Адама Камара
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
(К) ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
35
Ксавье Мандза
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
(К) ПЗ
39
Джибриль Кулибали
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
7
Готье Эйн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Главный тренер
Оливье Панталони
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
23
Руди Матондо
ЦП
18
Omar Sissoko
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
84
Hamza Koutoune
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
38
Aboulaye Camara
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
44
Зумана Диалло
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Трапп
6
Отавио
42
Коппола
31
Шергуи
17
Камара
33
Лис-Мелу
20
Лопес
27
Саймон
10
Кеббаль
7
Пажи
9
Синайоко
3-2-2-3
23
Диуф
35
Мандза
55
Ндайшими
5
Абдельмонем
92
Клосс
3
Бар
39
Кулибали
27
Витсель
11
Н'Гуму
10
Диоп
7
Эйн
6
Отавио
4
Марчетти
4
Марчетти
6
Отавио
10
Кеббаль
14
Траоре
14
Траоре
10
Кеббаль
27
Саймон
23
Матондо
23
Матондо
27
Саймон
7
Пажи
8
Заби
8
Заби
7
Пажи
11
Н'Гуму
11
Ваи
11
Ваи
11
Н'Гуму
5
Абдельмонем
33
Менди
33
Менди
5
Абдельмонем
27
Витсель
21
Янссон
21
Янссон
27
Витсель
92
Клосс
84
84
92
Клосс
Остались в запасе
Париж
Ницца
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
16
Obed Nkambadio
ВР
18
Omar Sissoko
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
44
Зумана Диалло
ЦФ
77
Тедди Булхенди
ВР
87
Everton Pereira
ЦП
38
Aboulaye Camara
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
16
Obed Nkambadio
ВР
18
Omar Sissoko
ЦП
Остались в запасе
44
Зумана Диалло
ЦФ
77
Тедди Булхенди
ВР
87
Everton Pereira
ЦП
38
Aboulaye Camara
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Оливье Панталони
Париж
Точно не сыграют
Нанитамо Иконе
ПВ
E. Mbemba
Ноа Санги
ЛЗ
Лука Колеошо
ЛВ
Ницца
Точно не сыграют
Лоран Абержель
ОП
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Али Абди
ЛЗ
Морган Сансон
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Ницца» не проиграет. Гости имеют более надежную оборону, лучшую текущую форму и стабильность в Лиге 1, тогда как «Париж» находится в кризисе и пропускает в среднем почти два гола за матч. Рекомендуемая ставка – «Ницца» не проиграет (двойной исход) с коэффициентом 1.77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Лиги 1 между «Парижем» и «Ниццей» состоится 30 августа в Париже на стадионе «Стад Жан Буэн» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.

«Париж» – «Ницца»: смотреть онлайн.

1.77
«Ницца» не проиграет
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Ницца Париж
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