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    Париж - результаты

    Город Париж
    Дивизион Франция-Национальный Чемпионат
    Сайт http://www.parisfootballclub.com/
    Тренер Жан-Люк Вассё
    Турниры:
    Франция. Кубок (2022/2023)
    1/8 финала
    		8 февраля, среда 20:15 Париж 1:2
    (5:6)п         		Анси
    1/16 финала
    		21 января, суббота 20:00 Шамалье 0:4 Париж
    1/32 финала
    		6 января, пятница 20:00 Париж 3:1 Валансьен
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