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Лига 1 2025/2026
Команды
Париж
Состав
€ 147 млн
Париж - состав команды
Париж
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Жан-Буэн
Сайт:
http://www.parisfootballclub.com/
Тренер:
Лайам Росеньор
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Трапп Кевин
Вра
36
€ 1.8 млн
16
Obed Nkambadio
Вра
-
42
Коппола Диего
Защ
22
€ 18 млн
19
Санги Ноа
Защ
20
€ 10 млн
6
Отавио
Защ
24
€ 10 млн
5
Мбоу Мамаду
Защ
26
€ 9 млн
31
Шергуи Самир
Защ
27
€ 3 млн
28
де Смет Тибо
Защ
28
€ 1.8 млн
14
Траоре Хамари
Защ
34
€ 1.5 млн
15
Колоджейчак Тимоти
Защ
34
€ 0.15 млн
36
Killian Prouchet
Защ
-
25
Yoan Koré
Защ
-
23
Матондо Руди
Пол
18
€ 20 млн
10
Кеббаль Илан
Пол
28
€ 12 млн
20
Лопес Максим
Пол
28
€ 5 млн
33
Лис-Мелу Пьер
Пол
33
€ 4.5 млн
17
Камара Адама
Пол
29
€ 3 млн
4
Марчетти Венсан
Пол
29
€ 1.5 млн
13
Gabriel Oualengbe
Пол
-
18
Omar Sissoko
Пол
-
8
Заби Патрик
Пол
19
-
7
Пажи Пабло
Нап
23
€ 15 млн
9
Синайоко Лассине
Нап
26
€ 10 млн
27
Саймон Мозес
Нап
31
€ 7 млн
15
Колеошо Лука
Нап
22
€ 6 млн
93
Иконе Нанитамо
Нап
28
€ 4 млн
11
Крассо Жан-Филипп
Нап
29
€ 3.5 млн
29
Амель Пьер-Ив
Нап
32
€ 0.3 млн
12
Дико Нуха
Нап
34
€ 0.25 млн
26
Гуйе Мамаду
Нап
28
€ 0.2 млн
20
J. Lopez
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 10
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