«Париж» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.93

09 апреля 2026 10:14
Париж - Монако
10 апр. 2026, пятница 20:00 | Франция. Лига 1, 29 тур
10 апреля в рамках 29-го тура французской Лиги 1 «Париж» примет «Монако». Хозяева занимают 13-е место с 32 очками, гости расположились на 5-й строчке с 49 очками. «Монако» находится в отличной форме и является явным фаворитом.

«Париж»

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в 5 из 7 последних. В последних 5 играх «Париж» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 0.80. Оборона выглядит надeжно. В личной встрече с «Монако» в ноябре 2025 года «Париж» победил (1:0).

«Монако»

Гости находятся в великолепной форме. Команда побеждает в 5 последних матчах и в 7 последних в целом. «Монако» обязательно забивает в 7 последних матчах и забивает в 9 последних. В последних 5 играх монегаски забили 2.20 гола в среднем и пропустили 0.60. Оборона выглядит практически непроходимой.

Прогноз на матч «Париж» – «Монако»

«Монако» является явным фаворитом: команда побеждает 7 матчей подряд, имеет мощную атаку и надeжную оборону. «Париж» неплохо защищается, но уступает гостям в классе. Учитывая форму монегасков и их атакующую мощь, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Монако».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Монако» – коэффициент 1.93
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Миронов Николай
