Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лион» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.7

07 марта 2026 10:00
Лион - Париж
08 мар. 2026, воскресенье 22:45 | Франция. Лига 1, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Лиона»
Сделать ставку

8 марта в 25 туре чемпионата Франции «Лион» примет «Париж». Хозяева идут в верхней части таблицы, но подходят к матчу после неудачного отрезка. Гости располагаются ниже, при этом в последних турах чаще набирают очки, хотя впереди выглядят не слишком ярко. По статусу и атакующему потенциалу небольшое преимущество все же остается у «Лиона».

«Лион»

После 24 туров «Лион» набрал 45 очков и занимает 3 место. В последних матчах команда сбавила: поражение от «Марселя» 2:3 в чемпионате, вылет из Кубка Франции после 2:2 с «Лансом». При этом атака у хозяев продолжает работать стабильно – серия с голами в Лиге 1 насчитывает уже 9 матчей.

В последних 5 играх «Лион» забил 8 мячей и столько же пропустил. Лучший бомбардир команды – Павел Шулц, у которого 13 голов в 31 матче. Основная проблема сейчас – оборона, которая допускает слишком много моментов у своих ворот.

«Париж»

«Париж» после 24 туров идет на 14 месте с 26 очками. В прошлом туре команда обыграла «Ниццу» 1:0, а в целом не проиграла в 6 из 8 последних матчей чемпионата. При этом атакующая статистика гостей выглядит скромно: всего 2 гола в последних 5 матчах.

Лучшим бомбардиром остается Илан Кеббаль – 8 мячей в 25 матчах. «Париж» старается играть осторожно, но при серьезном давлении соперника часто дает сбои, что показал матч с «Лансом» – 0:5.

Факты о командах

«Лион»

  • Забивает в 9 последних матчах Лиги 1
  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Париж»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей чемпионата
  • В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победил «Ниццу» в последнем туре
  • Слабо выглядит в атаке на дистанции последних туров

Прогноз на матч «Лион» – «Париж»

«Лион» подходит к игре не в лучшем настроении, но дома должен забирать инициативу. Хозяева заметно сильнее по подбору игроков и создают больше моментов, чем соперник. «Париж» умеет цепляться за очки, но его низкая результативность может стать ключевым фактором.

С учетом текущей формы команд наиболее вероятен сценарий, в котором «Лион» заберет победу, но матч не станет слишком результативным. Гости вряд ли раскроются с первых минут и будут делать ставку на плотную игру без мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Лиона» – коэффициент 1.7
  • Тотал меньше 3.0

1.70
Победа «Лиона»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Париж Лион
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 