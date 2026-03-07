8 марта в 25 туре чемпионата Франции «Лион» примет «Париж». Хозяева идут в верхней части таблицы, но подходят к матчу после неудачного отрезка. Гости располагаются ниже, при этом в последних турах чаще набирают очки, хотя впереди выглядят не слишком ярко. По статусу и атакующему потенциалу небольшое преимущество все же остается у «Лиона».

«Лион»

После 24 туров «Лион» набрал 45 очков и занимает 3 место. В последних матчах команда сбавила: поражение от «Марселя» 2:3 в чемпионате, вылет из Кубка Франции после 2:2 с «Лансом». При этом атака у хозяев продолжает работать стабильно – серия с голами в Лиге 1 насчитывает уже 9 матчей.

В последних 5 играх «Лион» забил 8 мячей и столько же пропустил. Лучший бомбардир команды – Павел Шулц, у которого 13 голов в 31 матче. Основная проблема сейчас – оборона, которая допускает слишком много моментов у своих ворот.

«Париж»

«Париж» после 24 туров идет на 14 месте с 26 очками. В прошлом туре команда обыграла «Ниццу» 1:0, а в целом не проиграла в 6 из 8 последних матчей чемпионата. При этом атакующая статистика гостей выглядит скромно: всего 2 гола в последних 5 матчах.

Лучшим бомбардиром остается Илан Кеббаль – 8 мячей в 25 матчах. «Париж» старается играть осторожно, но при серьезном давлении соперника часто дает сбои, что показал матч с «Лансом» – 0:5.

Факты о командах

«Лион»

Забивает в 9 последних матчах Лиги 1

Проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

«Париж»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей чемпионата

В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Победил «Ниццу» в последнем туре

Слабо выглядит в атаке на дистанции последних туров

Прогноз на матч «Лион» – «Париж»

«Лион» подходит к игре не в лучшем настроении, но дома должен забирать инициативу. Хозяева заметно сильнее по подбору игроков и создают больше моментов, чем соперник. «Париж» умеет цепляться за очки, но его низкая результативность может стать ключевым фактором.

С учетом текущей формы команд наиболее вероятен сценарий, в котором «Лион» заберет победу, но матч не станет слишком результативным. Гости вряд ли раскроются с первых минут и будут делать ставку на плотную игру без мяча.

Рекомендованные ставки: