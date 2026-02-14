Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Ланса», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Ланс»