14.02.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Париж
Париж
4-1-2-2-1
1
Трапп
19
Санги
15
Колоджейчак
6
Отавио
42
Коппола
5
Манетси
23
Матондо
20
Лопес
15
Колеошо
10
Кеббаль
9
Иммобиле
3-2-3-2
40
Риссе
4
Челик
25
Ганиу
5
Сарр
23
Абдулхамид
14
Удоль
10
Товен
28
Томассон
18
Сангаре
29
Эдуард
22
Саид
6
Отавио
5
Мбоу
5
Мбоу
6
Отавио
5
Манетси
4
Марчетти
4
Марчетти
5
Манетси
20
Лопес
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
20
Лопес
15
Колеошо
27
Саймон
27
Саймон
15
Колеошо
9
Иммобиле
11
Крассо
11
Крассо
9
Иммобиле
14
Удоль
26
Масуаку
26
Масуаку
14
Удоль
18
Сангаре
5
Булатович
5
Булатович
18
Сангаре
10
Товен
19
Сима
19
Сима
10
Товен
22
Саид
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
22
Саид
29
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
29
Эдуард
Остались в запасе
Париж
Ланс
16
Obed Nkambadio
ВР
17
Адама Камара
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Матье Горжелен
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
17
Адама Камара
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Alimani Gory
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Париж - Ланс
2
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
9
Офсайды
0
6
Количество передач
588
415
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
0.61
3.76
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Ланса», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»