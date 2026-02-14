Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Париж» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Париж» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 21:55
Париж
14.02.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 5
Завершен
Ланс
24' У. Саид 38' У. Саид 58' Ф. Товен (П) 90' Р. Фофана 90+5' Р. Фофана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К) ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Руди Матондо
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
18
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Alimani Gory
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
26
Антони Бермон
ЛВ
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Трапп
19
Санги
15
Колоджейчак
6
Отавио
42
Коппола
5
Манетси
23
Матондо
20
Лопес
15
Колеошо
10
Кеббаль
9
Иммобиле
3-2-3-2
40
Риссе
4
Челик
25
Ганиу
5
Сарр
23
Абдулхамид
14
Удоль
10
Товен
28
Томассон
18
Сангаре
29
Эдуард
22
Саид
6
Отавио
5
Мбоу
5
Мбоу
6
Отавио
5
Манетси
4
Марчетти
4
Марчетти
5
Манетси
20
Лопес
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
20
Лопес
15
Колеошо
27
Саймон
27
Саймон
15
Колеошо
9
Иммобиле
11
Крассо
11
Крассо
9
Иммобиле
14
Удоль
26
Масуаку
26
Масуаку
14
Удоль
18
Сангаре
5
Булатович
5
Булатович
18
Сангаре
10
Товен
19
Сима
19
Сима
10
Товен
22
Саид
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
22
Саид
29
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
29
Эдуард
Остались в запасе
Париж
Ланс
16
Obed Nkambadio
ВР
17
Адама Камара
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Матье Горжелен
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
17
Адама Камара
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Alimani Gory
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Пьер Саж
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Самир Шергуи
ЦЗ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Хамари Траоре
ПЗ
Мамаду Гуйе
ПВ
Реми Риу
ВР
Тибо де Смет
ЛЗ
Туомас Оллила
ЛЗ
Ланс
Точно не сыграют
Рубен Агилар
ПЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Самсон Байду
ЦЗ
Статистика матча Париж - Ланс
2
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
9
Офсайды
0
6
Количество передач
588
415
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
0.61
3.76
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Ланса», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж»«Ланс»

«Париж» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Париж
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+