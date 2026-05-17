17.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Париж
Париж
3-2-2-3
1
Трапп
31
Шергуи
42
Коппола
6
Отавио
17
Камара
5
Манетси
23
Матондо
33
Лис-Мелу
69
Геббельс
27
Саймон
93
Иконе
4-1-2-3
39
Сафонов
5
Маркиньос
54
Люсеа
4
Бералдо
6
Забарный
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
29
Барколя
7
Кварацхелия
6
Отавио
14
Траоре
14
Траоре
6
Отавио
23
Матондо
4
Марчетти
4
Марчетти
23
Матондо
27
Саймон
20
Лопес
20
Лопес
27
Саймон
5
Манетси
10
Кеббаль
10
Кеббаль
5
Манетси
69
Геббельс
15
Колеошо
15
Колеошо
69
Геббельс
93
Иконе
11
11
93
Иконе
54
Люсеа
27
Фернандес
27
Фернандес
54
Люсеа
7
Кварацхелия
24
Маюлу
24
Маюлу
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
7
Кан Ин
33
Заир-Эмери
17
Витинья
87
Невеш
87
Невеш
17
Витинья
29
Барколя
19
Мбайе
19
Мбайе
29
Барколя
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
Остались в запасе
Париж
ПСЖ
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Луис Энрике
Париж
Точно не сыграют
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча Париж - ПСЖ
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
9
Офсайды
7
2
Количество передач
395
682
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.61
xGP (предотвращенные голы)
1.23
1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «ПСЖ», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»