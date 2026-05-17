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  • «Париж» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Париж» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 20:50
Париж
17.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
76' A. Gory 90+4' A. Gory
50' Б. Барколя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
31
Самир Шергуи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Адама Камара
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
23
Руди Матондо
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
(К) ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
54
Димитри Люсеа
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
20
Матье Кафаро
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
ПСЖ
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Десир Дуэ
АП
27
Дро Фернандес
АП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Ли Кан Ин
АП
87
Жоау Невеш
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-2-2-3
1
Трапп
31
Шергуи
42
Коппола
6
Отавио
17
Камара
5
Манетси
23
Матондо
33
Лис-Мелу
69
Геббельс
27
Саймон
93
Иконе
4-1-2-3
39
Сафонов
5
Маркиньос
54
Люсеа
4
Бералдо
6
Забарный
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
29
Барколя
7
Кварацхелия
6
Отавио
14
Траоре
14
Траоре
6
Отавио
23
Матондо
4
Марчетти
4
Марчетти
23
Матондо
27
Саймон
20
Лопес
20
Лопес
27
Саймон
5
Манетси
10
Кеббаль
10
Кеббаль
5
Манетси
69
Геббельс
15
Колеошо
15
Колеошо
69
Геббельс
93
Иконе
11
11
93
Иконе
54
Люсеа
27
Фернандес
27
Фернандес
54
Люсеа
7
Кварацхелия
24
Маюлу
24
Маюлу
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
7
Кан Ин
33
Заир-Эмери
17
Витинья
87
Невеш
87
Невеш
17
Витинья
29
Барколя
19
Мбайе
19
Мбайе
29
Барколя
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
Остались в запасе
Париж
ПСЖ
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Луис Энрике
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
J. Lopez
ЦФ
Мамаду Мбоу
ЦЗ
Ноа Санги
ЛЗ
ПСЖ
Точно не сыграют
Люка Шевалье
ВР
Ашраф Хакими
ПЗ
Нуну Мендеш
ЛЗ
Кентен Нджанту
ЛВ
Вильям Пачо
ЦЗ
Статистика матча Париж - ПСЖ
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
9
Офсайды
7
2
Количество передач
395
682
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.61
xGP (предотвращенные голы)
1.23
1.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «ПСЖ», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «ПСЖ»

«Париж» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Париж
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