- 8 сентября 2022
- 17:53 «Спартак» подписал контракт с экс-зенитовцем Мевлей («СЭ») 2
- 14:43 В «Аланьяспоре» оценили вероятность перехода экс-зенитовца Мевли в «Спартак» 3
- 7 сентября 2022
- 13:44 Стало известно, сколько будет получать экс-зенитовец Мевля в «Спартаке» 15
- 09:45 «Аланьяспор» подтвердил переговоры со «Спартаком» по Мевле 7
- 09:10 «Спартак» близок к подписанию экс-зенитовца Мевли 7
- 28 августа 2022
- 13:17 ЦСКА сделал предложение по защитнику из Турции Аксою 2
- 7 августа 2022
- 22:22 Суперлига. «Карагюмрюк» проиграл в дебютном матче Оздоева
- 19:43 Оздоев вышел в стартовом составе «Карагюмрюка» на матч с «Аланьяспором» 2
- 13 сентября 2021
- 20:35 Видео Шапи дебютировал за «Гиресунспор». Его выпустили в старте
- 19 июля 2021
- 13:51 Фото Мевля перешел из «Сочи» в «Аланьяспор». Контракт – до 2024 года 2
- 8 июля 2021
- 23:30 В Турции футболист потерял сознание на тренировке из-за проблем с сердцем
- 29 апреля 2019
- 13:59 Игрок «Аланьяспора» Шурал, погибший в ДТП, в феврале стал отцом 1
- 12:29 Автобус с Шуралом попал в ДТП из-за того, что заснули оба водителя. Игрок умер от кровоизлияния и гипотермического шока 4
- 11:52 Тренер сборной Чехии – о гибели Шурала: «О нем останутся только самые приятные воспоминания»
- 09:53 Хавбек сборной Чехии Шурал погиб в ДТП 7
- 24 марта 2018
- 18:14 Товарищеский матч. «Тосно» сыграл вничью с командой чемпионата Турции
- 18 февраля 2018
- 20:21 Экс-форвард «Урала» Лунгу близок к возвращению в Россию 2
- 12 февраля 2018
- 13:38 Агент Лунгу: «Если все получится, Чисамба вернется в Россию в это трансферное окно» 3
- 31 января 2018
- 22:22 Фото «Аланьяспор» сообщил о переходе Вандерсона из «Динамо» 5
- 30 января 2018
- 00:34 Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в «Бешикташ» 8
- 29 января 2018
- 08:51 Фото Вагнер Лав прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Бешикташем» 12
- 28 января 2018
- 08:12 Вагнер Лав перейдет в «Бешикташ» за 3,7 миллиона 8
- 27 января 2018
- 13:38 «Аланьяспор» может приобрести Эменике в случае ухода Вагнера Лав 1
- 22 января 2018
- 11:05 Вагнер Лав может перейти в «Бешикташ» за 3 миллиона 13
- 30 декабря 2017
- 00:20 Фото Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку 6
- 22 сентября 2017
- 21:59 Турецкая Суперлига. «Аланьяспор» совершил камбэк со счета 0:3 против «Трабзонспора», Вагнер Лав оформил хет-трик 5
- 16 сентября 2017
- 07:53 ЦСКА летом хотел вернуть Мусу, Вагнера Лава и Думбия 26