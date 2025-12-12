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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Аланьяспор
Новости
€ 28 млн
Аланьяспор - новости команды
Аланья
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Сайт:
http://www.alanyaspor.org.tr/
Тренер:
Жоау Перейра
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Аланьяспор» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Аланьяспор» – «Гезтепе»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
11 сентября
«Ризеспор» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Ризеспор» – «Аланьяспор»: кто победит в матче 4-го тура Суперлиги 2026/2027
6 сентября
«Эюпспор» – «Аланьяспор»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Аланьяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Аланьяспор» – «Бешикташ»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Газиантеп» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Газиантеп» – «Аланьяспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
14 августа
«Аланьяспор» – «Кайсериспор»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.95
9 мая
Трансляция
«Аланьяспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Аланьяспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.70
26 апреля
«Касымпаша» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.83
18 апреля
Юран назвал клуб, который возглавит
4 апреля
2
Юран рассказал о переговорах с турецким клубом
19 марта
«Аланьяспор» – «Коджаелиспор»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 3.25
17 марта
«Гезтепе» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 3.85
14 марта
Юран ведет переговоры с клубом из Турции
13 марта
3
«Аланьяспор» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 9 марта 2026 с коэффициентом 1.84
8 марта
Трансляция
«Галатасарай» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026
28 февраля
«Галатасарай» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.60
28 февраля
«Аланьяспор» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
21 февраля
«Аланьяспор» – «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 31 января с коэффициентом 1.83
31 января
«Ризеспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 2
24 января
Трансляция
«Аланьяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026
18 января
«Кайсериспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.12 10:14
«Аланьяспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 8 декабря 2025 с коэффициентом 1.65
2025.12.07 09:15
«Аланьяспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 12:52
«Трабзонспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.11.07 10:50
«Коджаелиспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 3.25
2025.10.24 13:01
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