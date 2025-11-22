23 ноября на стадионе «Аланья Оба» пройдет матч 13 тура турецкой Суперлиги между «Аланьяспором» и «Касымпашей». Хозяева находятся на 8-м месте с 15 очками и демонстрируют стабильность в домашних матчах, хотя в последних трех играх не победили. Гости с 10 очками на 15-й позиции имеют проблемы в обороне и проиграли три последних матча. История очных встреч показывает, что «Касымпаша» часто успешна против «Аланьяспора», но текущая форма хозяев делает их фаворитами на своем поле.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» забивает в среднем 0.8 гола за последние пять матчей и пропускает столько же. Гювен Ялчин с 5 голами в 6 матчах – ключевой атакующий игрок. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч, демонстрируя хорошую стабильность и способность контролировать ход игры на домашнем поле.

«Касымпаша»

«Касымпаша» забивает в среднем 0.8 гола и пропускает 2.2 гола за игру. Клаудио Винк с 3 голами – лидер атаки. Последние результаты команды на выезде указывают на слабую оборону и низкую результативность, что делает их уязвимыми против активного «Аланьяспора».

Факты о командах

«Аланьяспор»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Средняя результативность – 0.8 гола за игру

Пропускает в среднем 0.8 гола

Сильная домашняя форма

«Касымпаша»

Проиграла 3 последних матчей

Пропускает 2.2 гола в среднем

Низкая результативность на выезде

Победы в последних очных встречах с «Аланьяспором»

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Касымпаша»

Основным прогнозом является победа «Аланьяспора» на фоне их домашней стабильности и слабой обороны «Касымпаши». Игра может быть результативной, но ключевым фактором станет контроль хозяев над матчем.

Рекомендованные ставки: