«Аланьяспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75

22 ноября 2025 12:07
Аланьяспор - Касымпаша
23 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Аланьяспор»
Сделать ставку

23 ноября на стадионе «Аланья Оба» пройдет матч 13 тура турецкой Суперлиги между «Аланьяспором» и «Касымпашей». Хозяева находятся на 8-м месте с 15 очками и демонстрируют стабильность в домашних матчах, хотя в последних трех играх не победили. Гости с 10 очками на 15-й позиции имеют проблемы в обороне и проиграли три последних матча. История очных встреч показывает, что «Касымпаша» часто успешна против «Аланьяспора», но текущая форма хозяев делает их фаворитами на своем поле.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» забивает в среднем 0.8 гола за последние пять матчей и пропускает столько же. Гювен Ялчин с 5 голами в 6 матчах – ключевой атакующий игрок. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч, демонстрируя хорошую стабильность и способность контролировать ход игры на домашнем поле.

«Касымпаша»

«Касымпаша» забивает в среднем 0.8 гола и пропускает 2.2 гола за игру. Клаудио Винк с 3 голами – лидер атаки. Последние результаты команды на выезде указывают на слабую оборону и низкую результативность, что делает их уязвимыми против активного «Аланьяспора».

Факты о командах

«Аланьяспор»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Средняя результативность – 0.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.8 гола
  • Сильная домашняя форма

«Касымпаша»

  • Проиграла 3 последних матчей
  • Пропускает 2.2 гола в среднем
  • Низкая результативность на выезде
  • Победы в последних очных встречах с «Аланьяспором»

Личные встречи
33% (6)
11% (2)
56% (10)
31
Забитых мячей
35
1.72
В среднем за матч
1.94
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 1
15.03.2025
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
20.10.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
2 : 1
04.02.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
3 : 3
17.09.2023
Касымпаша
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 3
30.05.2023
Касымпаша
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
4 : 1
04.01.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Касымпаша
2 : 2
13.02.2022
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Аланьяспор
2 : 0
23.09.2021
Касымпаша
Турция. Суперлига, 39 тур
Касымпаша
3 : 0
03.05.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
1 : 2
11.01.2021
Касымпаша
Турция. Суперлига, 19 тур
Касымпаша
1 : 2
25.01.2020
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
4 : 1
24.08.2019
Касымпаша
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
3 : 0
23.02.2019
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
1 : 2
23.09.2018
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
3 : 2
19.01.2018
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Аланьяспор
1 : 3
12.08.2017
Касымпаша
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
3 : 1
01.04.2017
Касымпаша
Турция. Суперлига, 9 тур
Касымпаша
2 : 1
31.10.2016
Аланьяспор
Показать все

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Касымпаша»

Основным прогнозом является победа «Аланьяспора» на фоне их домашней стабильности и слабой обороны «Касымпаши». Игра может быть результативной, но ключевым фактором станет контроль хозяев над матчем.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аланьяспор» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.75
Победа «Аланьяспор»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Касымпаша Аланьяспор
Рекомендуем
