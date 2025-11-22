23 ноября на стадионе «Аланья Оба» пройдет матч 13 тура турецкой Суперлиги между «Аланьяспором» и «Касымпашей». Хозяева находятся на 8-м месте с 15 очками и демонстрируют стабильность в домашних матчах, хотя в последних трех играх не победили. Гости с 10 очками на 15-й позиции имеют проблемы в обороне и проиграли три последних матча. История очных встреч показывает, что «Касымпаша» часто успешна против «Аланьяспора», но текущая форма хозяев делает их фаворитами на своем поле.
«Аланьяспор»
«Аланьяспор» забивает в среднем 0.8 гола за последние пять матчей и пропускает столько же. Гювен Ялчин с 5 голами в 6 матчах – ключевой атакующий игрок. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч, демонстрируя хорошую стабильность и способность контролировать ход игры на домашнем поле.
«Касымпаша»
«Касымпаша» забивает в среднем 0.8 гола и пропускает 2.2 гола за игру. Клаудио Винк с 3 голами – лидер атаки. Последние результаты команды на выезде указывают на слабую оборону и низкую результативность, что делает их уязвимыми против активного «Аланьяспора».
Факты о командах
«Аланьяспор»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Средняя результативность – 0.8 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.8 гола
- Сильная домашняя форма
«Касымпаша»
- Проиграла 3 последних матчей
- Пропускает 2.2 гола в среднем
- Низкая результативность на выезде
- Победы в последних очных встречах с «Аланьяспором»
Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Касымпаша»
Основным прогнозом является победа «Аланьяспора» на фоне их домашней стабильности и слабой обороны «Касымпаши». Игра может быть результативной, но ключевым фактором станет контроль хозяев над матчем.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Аланьяспор» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85