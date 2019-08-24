Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Касымпаша
Аланьяспор - Касымпаша: обзор матча 24 августа 2019
Аланьяспор
24.08.2019, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Касымпаша
29'
Т. Бакасетас
54'
П. Сиссе
60'
Ж. Фернандес
89'
Я. Бамму
33'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Касымпаша
90'
Желтая карточка
М. Пектемек
ГОЛ! 4:1!
Я. Бамму
Пас отдал
М. Сиопис
89'
Желтая карточка
П. Сиссе
67'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Фернандес
Пас отдал
Т. Бакасетас
60'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
56'
ГОЛ! 2:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Ф. Н'Сакаля
54'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Тиам
Пас отдал
Ю. Эрдоган
31'
Желтая карточка
М. Тиам
ГОЛ! 1:0!
Т. Бакасетас
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Джалма
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Касымпаша
89
Вейсел Сары
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
2-3-1-2
28
Марафона
21
Н'Сакаля
29
Колкер
6
Гюльселам
6
Сиопис
24
Хуанфран
9
Бакасетас
10
Фернандес
61
Сиссе
3-3-1
99
Озтюрк
15
Хафез
13
Бен Юссеф
10
Эрдоган
9
Тиам
35
Кара
90
Попов
55
Койта
Остались в запасе
Аланьяспор
Касымпаша
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Джалма
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
89
Вейсел Сары
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Джалма
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
89
Вейсел Сары
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Аланьяспор - Касымпаша
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+