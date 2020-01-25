Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Аланьяспор
Касымпаша - Аланьяспор: обзор матча 25 января 2020
Касымпаша
25.01.2020, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Аланьяспор
67'
Р. Куарежма (П)
34'
П. Сиссе
73'
С. Учан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Аланьяспор
Желтая карточка
У. Хаддади
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
С. Учан
Пас отдал
С. Колкер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Куарежма
67'
Желтая карточка
Т. Сербест
54'
45'
+1
Желтая карточка
Байано
34'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
С. Колкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Джалма
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Аланьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
3-2-3
99
Озтюрк
31
Шарлия
25
Бречка
4
Хаддади
15
Сербест
35
Кара
55
Койта
7
Куарежма
77
Ндонгала
3-2-1-3
28
Марафона
21
Н'Сакаля
29
Колкер
2
Байано
6
Сиопис
48
Учан
9
Бакасетас
61
Сиссе
10
Фернандес
10
Джалма
Остались в запасе
Касымпаша
Аланьяспор
Главный тренер
Кемаль Оздеш
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Касымпаша - Аланьяспор
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+