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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Касымпаша
Аланьяспор - Касымпаша: обзор матча 23 февраля 2019
Аланьяспор
23.02.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Касымпаша
7'
П. Сиссе
53'
П. Сиссе
89'
Й. Шурал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Касымпаша
Желтая карточка
Д. Ахмет Алкилич
90'
ГОЛ! 3:0!
Й. Шурал
Пас отдал
Д. Ахмет Алкилич
89'
63'
Желтая карточка
Б. Койта
ГОЛ! 2:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Байано
53'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
45'
+2
41'
Красная карточка
С. Попов
Желтая карточка
П. Сиссе
24'
15'
Желтая карточка
С. Перица
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Касымпаша
1
Симоне Скуффет
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-3-2
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
2
Байано
19
Вильяфаньес
6
Гюльселам
11
Туфан
10
Джалма
61
Сиссе
3-2-1-1
1
Скуффет
15
Хафез
13
Бен Юссеф
89
Сары
15
Сербест
90
Попов
7
Трезеге
18
Перица
Остались в запасе
Аланьяспор
Касымпаша
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Аланьяспор - Касымпаша
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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