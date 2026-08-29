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«Эюпспор» – «Аланьяспор»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027

29 августа 2026 10:59
Эюпспор - Аланьяспор
30 авг. 2026, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3.15
Победа «Эюпспора»
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Матч 3-го тура турецкой Высшей лиги между «Эюпспором» и «Аланьяспором» пройдет 30 августа в Стамбуле на стадионе «Неджми Кадыоглу». Хозяева стартовали с двух поражений и находятся на последнем месте, а гости набрали четыре очка и идут в группе лидеров. При этом «Эюпспор» выиграл три последние очные встречи у «Аланьяспора» и забивает в шести матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Эюпспор» прервать неудачную серию на своем поле или «Аланьяспор» продолжит набирать очки?

Кто победит в матче

«Эюпспор» подходит к игре с нулем очков, но при этом имеет серьезные козыри в личных встречах с «Аланьяспором». Команда выиграла три последних матча у этого соперника и забивает в шести последних очных встречах подряд. Дома «Эюпспор» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в последних пяти играх в среднем пропускает всего 0,6 гола за встречу – это лучший оборонительный показатель среди всех команд в предоставленных данных. Однако в атаке хозяева действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 0,8 гола за встречу. Несмотря на нулевые очки, «Эюпспор» имеет хороший домашний баланс и историческое преимущество над соперником, что даeт надежду на первый успех в сезоне.

«Аланьяспор» стартовал уверенно – победа над «Бешикташем» (1:0) и ничья с «Газиантепом» (1:1) принесли четыре очка. Гости не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в пяти последних играх подряд. В среднем за последние пять матчей они забивают 1,6 гола, а пропускают 1,2 гола. В очных встречах с «Эюпспором» «Аланьяспор» также забивает регулярно – в пяти из семи последних матчей. Однако исторически гости уступают «Эюпспору» – всего две победы в пятнадцати последних очных встречах против шести у хозяев. Это создает психологическое давление, несмотря на лучшую текущую форму.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Эюпспор». Хозяева имеют преимущество в очных встречах, надежную оборону и домашнее поле, тогда как «Аланьяспор», при всей своей текущей форме, уступает «Эюпспору» в истории личных встреч. Вероятно, «Эюпспор» прервет свою серию поражений.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Эюпспор» имеет заметное преимущество – 6 побед против 2 у «Аланьяспора» при 7 ничьих. Последние три матча остались за «Эюпспором», причем два из них завершились с разницей в два и более гола. «Эюпспор» забивает «Аланьяспору» в шести матчах подряд, что говорит о тактическом преимуществе. При этом текущая форма «Аланьяспора» лучше, но именно очная статистика дает «Эюпспору» весомое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 4 (80%)
Ничьих - 1 (20%)
Побед - 0 (0%)
11
Забитых мячей
4
2.2
В среднем за матч
0.8
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
1 : 3
31.01.2026
Эюпспор
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 1 тур
Аланьяспор
1 : 1
11.08.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
30.08.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
1 : 3
31.01.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
25.08.2025
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Эюпспор
3 : 0
19.01.2025
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Аланьяспор
1 : 1
11.08.2024
Эюпспор

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эюпспор
31
Хорациу Молдован
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
7
Талха Юльван
(К) ПЗ
88
Массанга Матондо
ОП
8
David Costa
ЦП
15
Charles-Andre Raux Yao
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
29
Ahmed Abdullahi
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Аланьяспор
10
Пауло Виктор
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
(К) ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
42
Гай Макута
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
7
Ibrahim Kaya
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
17
Arda Usluoğlu
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Эюпспор
1
Эмре Билгин
ВР
44
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
3
Arda Yavuz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
84
Christ Sadia
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
Аланьяспор
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
4
Бедирхан Озюрт
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
9
Омар Бен Али
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Молдован
5
Эль-Ямик
33
Джулс
21
7
Юльван
88
Матондо
8
15
98
Бутобба
29
77
Михаляк
4-2-4
10
Виктор
5
Алити
50
Акдаг
94
Хадергьонай
3
Лима
42
Макута
55
17
16
У-Джо
11
7
29
11
Пинтор
11
Пинтор
29
98
Бутобба
9
Бараши
9
Бараши
98
Бутобба
7
12
Элиа
12
Элиа
7
11
88
Эздемир
88
Эздемир
11
16
У-Джо
10
Хаджи
10
Хаджи
16
У-Джо
Остались в запасе
Эюпспор
Аланьяспор
1
Эмре Билгин
ВР
44
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
3
Arda Yavuz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
84
Christ Sadia
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
70
Мете Каан Демир
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
4
Бедирхан Озюрт
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
9
Омар Бен Али
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
44
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
3
Arda Yavuz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
84
Christ Sadia
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
70
Мете Каан Демир
ЦФ
Остались в запасе
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
4
Бедирхан Озюрт
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
9
Омар Бен Али
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Главный тренер
Жоау Перейра

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эюпспора». Хозяева имеют преимущество в личных встречах, надежную оборону и домашнее поле, тогда как «Аланьяспор», при своей хорошей форме, традиционно уступает «Эюпспору» в очных матчах. Рекомендуемая ставка – победа «Эюпспора» с коэффициентом 3.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Эюпспором» и «Аланьяспором» состоится 30 августа в Стамбуле на стадионе «Неджми Кадыоглу» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Эюпспор» – «Аланьяспор»: смотреть онлайн.

3.15
Победа «Эюпспора»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Аланьяспор Эюпспор
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