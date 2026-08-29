Матч 3-го тура турецкой Высшей лиги между «Эюпспором» и «Аланьяспором» пройдет 30 августа в Стамбуле на стадионе «Неджми Кадыоглу». Хозяева стартовали с двух поражений и находятся на последнем месте, а гости набрали четыре очка и идут в группе лидеров. При этом «Эюпспор» выиграл три последние очные встречи у «Аланьяспора» и забивает в шести матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Эюпспор» прервать неудачную серию на своем поле или «Аланьяспор» продолжит набирать очки?

Кто победит в матче

«Эюпспор» подходит к игре с нулем очков, но при этом имеет серьезные козыри в личных встречах с «Аланьяспором». Команда выиграла три последних матча у этого соперника и забивает в шести последних очных встречах подряд. Дома «Эюпспор» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в последних пяти играх в среднем пропускает всего 0,6 гола за встречу – это лучший оборонительный показатель среди всех команд в предоставленных данных. Однако в атаке хозяева действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 0,8 гола за встречу. Несмотря на нулевые очки, «Эюпспор» имеет хороший домашний баланс и историческое преимущество над соперником, что даeт надежду на первый успех в сезоне.

«Аланьяспор» стартовал уверенно – победа над «Бешикташем» (1:0) и ничья с «Газиантепом» (1:1) принесли четыре очка. Гости не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в пяти последних играх подряд. В среднем за последние пять матчей они забивают 1,6 гола, а пропускают 1,2 гола. В очных встречах с «Эюпспором» «Аланьяспор» также забивает регулярно – в пяти из семи последних матчей. Однако исторически гости уступают «Эюпспору» – всего две победы в пятнадцати последних очных встречах против шести у хозяев. Это создает психологическое давление, несмотря на лучшую текущую форму.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Эюпспор». Хозяева имеют преимущество в очных встречах, надежную оборону и домашнее поле, тогда как «Аланьяспор», при всей своей текущей форме, уступает «Эюпспору» в истории личных встреч. Вероятно, «Эюпспор» прервет свою серию поражений.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Эюпспор» имеет заметное преимущество – 6 побед против 2 у «Аланьяспора» при 7 ничьих. Последние три матча остались за «Эюпспором», причем два из них завершились с разницей в два и более гола. «Эюпспор» забивает «Аланьяспору» в шести матчах подряд, что говорит о тактическом преимуществе. При этом текущая форма «Аланьяспора» лучше, но именно очная статистика дает «Эюпспору» весомое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эюпспора». Хозяева имеют преимущество в личных встречах, надежную оборону и домашнее поле, тогда как «Аланьяспор», при своей хорошей форме, традиционно уступает «Эюпспору» в очных матчах. Рекомендуемая ставка – победа «Эюпспора» с коэффициентом 3.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Эюпспором» и «Аланьяспором» состоится 30 августа в Стамбуле на стадионе «Неджми Кадыоглу» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.