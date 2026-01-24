Введите ваш ник на сайте
«Ризеспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 2

24 января 2026 10:32
Ризеспор - Аланьяспор
25 янв. 2026, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 19 тур
2.00
Тотал голов больше 2.5
25 января в рамках 19-го тура турецкой Суперлиги «Ризеспор» на своeм поле примет «Аланьяспор». Матч двух середняков турнирной таблицы, находящихся на 12-й и 10-й позициях соответственно. Команды демонстрируют контрастные тенденции: хозяева переживают спад с проблемами в обороне, в то время как гости, несмотря на нестабильность, показывают яркую атакующую игру и неплохую серию без поражений.

«Ризеспор»

Команда находится в нестабильной форме, располагаясь на 12-м месте с 18 очками. Главная проблема «Ризеспора» – уязвимая оборона, которая пропускает в 6 матчах подряд, всего 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80 за игру). Атака функционирует с перебоями – лишь 4 забитых мяча за тот же период, лучший бомбардир Али Соу (5 голов) не задаeт высокой голевой продуктивности. Поражение от «Гезтепе» (3:1) и вылет из Кубка подчeркивают кризисное состояние.

«Аланьяспор»

Команда демонстрирует более уверенную игру, занимая 10-е место с 21 очком и не проигрывая в 8 из 10 последних матчей. Главный козырь – результативная атака: 9 голов в последних 5 турах (1.80 в среднем за игру). Лучший бомбардир Флорент Хадерджонай (5 голов) является частью опасной атакующей группы. Оборона не идеальна (5 пропущенных), но выглядит надeжнее, чем у соперника. Примечательно, что гости дали бой лидеру, «Фенербахче», проиграв лишь 2:3.

Факты о командах:

«Ризеспор»

  • Пропускает в 6 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 туров).
  • Не проигрывает «Аланьяспору» дома в 7 из 8 последних встреч.
  • Имеет отрицательную разницу мячей (-5) в последних 5 матчах.

«Аланьяспор»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.
  • Забивает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 туров).
  • Не проигрывает «Ризеспору» в 6 из 8 последних очных встреч.

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Аланьяспор»

Матч сложится в противостоянии слабой обороны хозяев и мощной атаки гостей. «Аланьяспор» с его текущей голевой эффективностью (1.80 в среднем) имеет все шансы поразить уязвимые ворота «Ризеспора», который стабильно пропускает. При этом домашняя непобедимость «Ризеспора» в личных встречах и отчаяние команды, находящейся в зоне турнирного риска, могут подстегнуть их атаку. «Аланьяспор» тоже не отличается сухой обороной, пропуская в среднем по голу за игру, что оставляет шансы хозяевам отличиться. Учитывая статистику личных встреч (много ничьих и недавняя нулевая в этом сезоне) и текущие тенденции команд, наиболее вероятным видится результативный матч с голами от обеих команд. Прямая победа «Аланьяспора» вполне возможна, но ставка на обоюдный обмен голами выглядит надeжнее, учитывая историческое сопротивление «Ризеспора» дома и его потребность в очках.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 2
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.93

2.00
Тотал голов больше 2.5
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Аланьяспор Ризеспор
18+
