18.01.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
Аланьяспор
4-1-1-4
1
Ташкыран
3
Лима
50
Акдаг
94
Хадергьонай
5
Алити
58
42
Макута
16
У-Джо
11
7
Караджа
22
4-2-3-1
31
Эдерсон
27
Семеду
24
Остерволде
37
Шкриньяр
18
Мюлдюр
6
Гендузи
5
Юкшек
20
Мусаба
94
Талиска
9
Актюркоглу
21
Асенсио
22
10
Ялчин
Остались в запасе
Аланьяспор
Фенербахче
18
Пауло Виктор
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
2
Batuhan Yavuz
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Перейра
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Аланьяспор - Фенербахче
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
434
544
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.65
2.3
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Фенербахче», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»