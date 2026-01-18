Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Аланьяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Аланьяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Вчера, 18:43
Аланьяспор
18.01.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Фенербахче
3' Ф. Хадергьонай 27' Г. Макута
9' Талиска 52' А. Мусаба 78' Талиска
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
58
Маэстро
ОП
42
Гай Макута
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
22
Uchenna Ogundu
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К) ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
94
Талиска
АП
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
21
Марко Асенсио
ПВ
20
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Аланьяспор
18
Пауло Виктор
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
2
Batuhan Yavuz
ЦЗ
10
Гювен Ялчин
ЦП
27
Ibrahim Kaya
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Эдсон Альварес
ОП
28
Бартуг Элмаз
ОП
7
Фред
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
10
Джон Дуран
ЦФ
4-1-1-4
1
Ташкыран
3
Лима
50
Акдаг
94
Хадергьонай
5
Алити
58
42
Макута
16
У-Джо
11
7
Караджа
22
4-2-3-1
31
Эдерсон
27
Семеду
24
Остерволде
37
Шкриньяр
18
Мюлдюр
6
Гендузи
5
Юкшек
20
Мусаба
94
Талиска
9
Актюркоглу
21
Асенсио
Статистика матча Аланьяспор - Фенербахче
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
434
544
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.65
2.3
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Фенербахче», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» – «Фенербахче»

«Аланьяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Аланьяспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
