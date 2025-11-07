В 12-м туре чемпионата Турции «Трабзонспор» принимает «Аланьяспор» на стадионе «Шенол Гюнеш». Хозяева находятся в числе лидеров турнира, набрав 24 очка, и борются за место в Лиге чемпионов. Гости из Аланьи идут в середине таблицы, но не проигрывают три тура подряд и рассчитывают навязать борьбу одному из фаворитов сезона.

«Трабзонспор»

Клуб уверенно проводит осеннюю часть сезона, не проигрывая на протяжении шести матчей подряд. При этом команда демонстрирует агрессивный атакующий стиль – 12 голов за пять последних туров. Форвард Онуачу набрал хорошую форму, отличившись 7 раз в 11 играх. Особенно впечатляет домашняя форма: 10 голов в 3 последних встречах на своeм поле и две сухие победы подряд. При этом оборона остается надежной – всего 4 пропущенных в 5 последних играх.

«Аланьяспор»

Команда набрала ход в последних турах, стабилизировав результаты. Победы над «Коджаелиспором» и «Гезтепе», а также ничья с «Газиантепом» позволили подняться на 9-е место. Несмотря на это, «Аланьяспор» редко забивает больше одного мяча – 5 голов в 5 матчах, при этом оборона действует сбалансированно (также 5 пропущенных). В выездных встречах команда показывает неуступчивость, хотя и редко обыгрывает соперников выше по таблице.

Факты о командах

«Трабзонспор»

Не проигрывает 6 матчей подряд

12 забитых голов в 5 последних матчах

0.80 гола в среднем пропускает за игру

Победы в 4 из 5 последних домашних матчей

5 матчей подряд минимум по 2 гола

«Аланьяспор»

3 матча подряд без поражений

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

4 матча подряд пропускает не больше одного мяча

Победы в 2 из 3 последних матчей

Прогноз на матч

«Трабзонспор» сейчас в отличной форме и показывает результативный, сбалансированный футбол. Команда уверенно действует дома, имеет мощную атакующую линию и редко дает сбои в защите. «Аланьяспор» не выглядит слабым соперником, но играет более осторожно и вряд ли сможет сдержать темп хозяев. Вероятен сценарий, при котором «Трабзонспор» доминирует и выигрывает матч, при этом суммарный тотал не превышает 3–4 голов.

Рекомендованные ставки: