«Трабзонспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

07 ноября 2025 10:48
Трабзонспор - Аланьяспор
08 нояб. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку

В 12-м туре чемпионата Турции «Трабзонспор» принимает «Аланьяспор» на стадионе «Шенол Гюнеш». Хозяева находятся в числе лидеров турнира, набрав 24 очка, и борются за место в Лиге чемпионов. Гости из Аланьи идут в середине таблицы, но не проигрывают три тура подряд и рассчитывают навязать борьбу одному из фаворитов сезона.

«Трабзонспор»

Клуб уверенно проводит осеннюю часть сезона, не проигрывая на протяжении шести матчей подряд. При этом команда демонстрирует агрессивный атакующий стиль – 12 голов за пять последних туров. Форвард Онуачу набрал хорошую форму, отличившись 7 раз в 11 играх. Особенно впечатляет домашняя форма: 10 голов в 3 последних встречах на своeм поле и две сухие победы подряд. При этом оборона остается надежной – всего 4 пропущенных в 5 последних играх.

«Аланьяспор»

Команда набрала ход в последних турах, стабилизировав результаты. Победы над «Коджаелиспором» и «Гезтепе», а также ничья с «Газиантепом» позволили подняться на 9-е место. Несмотря на это, «Аланьяспор» редко забивает больше одного мяча – 5 голов в 5 матчах, при этом оборона действует сбалансированно (также 5 пропущенных). В выездных встречах команда показывает неуступчивость, хотя и редко обыгрывает соперников выше по таблице.

Факты о командах

«Трабзонспор»

  • Не проигрывает 6 матчей подряд
  • 12 забитых голов в 5 последних матчах
  • 0.80 гола в среднем пропускает за игру
  • Победы в 4 из 5 последних домашних матчей
  • 5 матчей подряд минимум по 2 гола

«Аланьяспор»

  • 3 матча подряд без поражений
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 4 матча подряд пропускает не больше одного мяча
  • Победы в 2 из 3 последних матчей

Личные встречи
32% (6)
26% (5)
42% (8)
28
Забитых мячей
33
1.47
В среднем за матч
1.74
5:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 1
08.11.2025
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Трабзонспор
4 : 3
27.04.2025
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
2 : 1
30.11.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Аланьяспор
3 : 1
04.03.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
1 : 0
23.10.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
5 : 1
03.06.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
5 : 0
09.01.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
0 : 4
20.02.2022
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
1 : 1
27.09.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Трабзонспор
1 : 3
08.03.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
1 : 1
07.11.2020
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Аланьяспор
2 : 2
22.06.2020
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Трабзонспор
1 : 0
10.11.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Трабзонспор
0 : 2
17.02.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
1 : 0
17.09.2018
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 2
24.02.2018
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
3 : 4
22.09.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Трабзонспор
0 : 0
20.02.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
3 : 0
17.09.2016
Трабзонспор
Показать все

Прогноз на матч

«Трабзонспор» сейчас в отличной форме и показывает результативный, сбалансированный футбол. Команда уверенно действует дома, имеет мощную атакующую линию и редко дает сбои в защите. «Аланьяспор» не выглядит слабым соперником, но играет более осторожно и вряд ли сможет сдержать темп хозяев. Вероятен сценарий, при котором «Трабзонспор» доминирует и выигрывает матч, при этом суммарный тотал не превышает 3–4 голов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.70

1.85
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига Аланьяспор Трабзонспор
