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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Аланьяспор
Трабзонспор - Аланьяспор: обзор матча 17 февраля 2019
Трабзонспор
17.02.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Аланьяспор
51'
П. Сиссе
68'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Аланьяспор
68'
ГОЛ! 0:2!
П. Сиссе
Желтая карточка
В. Амири
60'
51'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Джалма
36'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аланьяспор
2
Байано
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Джалма
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Трабзонспор
15
Зарго Туре
ЦЗ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
1-3-1-3
5
Хосейни
33
Омюр
19
Амири
7
Соса
97
Языджи
81
Экубан
23
Родальега
9
Нвакаеме
2-4-2
2
Байано
29
Колкер
6
Гюльселам
19
Вильяфаньес
11
Туфан
34
Алкилич
61
Сиссе
10
Джалма
Остались в запасе
Трабзонспор
Аланьяспор
15
Зарго Туре
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
86
Юфук Чейлан
ВР
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
15
Зарго Туре
ЦЗ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Трабзонспор - Аланьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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