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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Трабзонспор
Аланьяспор - Трабзонспор: обзор матча 24 февраля 2018
Аланьяспор
24.02.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
68'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Трабзонспор
90'
+5
Желтая карточка
Б. Йылмаз
85'
Желтая карточка
Х. Соса
Желтая карточка
И. Сакей
77'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Желтая карточка
Г. Цавеллас
25'
14'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Реми Риу
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
Трабзонспор
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
2-2-1
1
Риу
89
Гассама
33
Цавеллас
19
Вильяфаньес
5
Сакей
10
Фернандес
3-5-1
1
Киврак
27
Перейра
4
Дюрица
57
Новак
33
Омюр
7
Соса
5
Йокушлу
33
Куцка
10
Шахан
17
Йылмаз
Остались в запасе
Аланьяспор
Трабзонспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
97
Юсуф Языджи
АП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
Остались в запасе
97
Юсуф Языджи
АП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Аланьяспор - Трабзонспор
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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