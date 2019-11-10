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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Аланьяспор
Трабзонспор - Аланьяспор: обзор матча 10 ноября 2019
Трабзонспор
10.11.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
67'
М. Хосейни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Аланьяспор
Желтая карточка
М. Хосейни
90'
+7
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
90'
+3
82'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
81'
Вторая желтая
Ж. Фернандес
81'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Хосейни
67'
50'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
Желтая карточка
Ж. Перейра
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
6
Онур Булут
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Трабзонспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
Аланьяспор
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
3-2
57
Новак
5
Хосейни
27
Перейра
9
Серлот
9
Нвакаеме
2-3-1-2
28
Марафона
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
6
Булут
6
Гюльселам
6
Сиопис
9
Бакасетас
61
Сиссе
10
Фернандес
Остались в запасе
Трабзонспор
Аланьяспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Юнал Караман
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
Остались в запасе
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Трабзонспор - Аланьяспор
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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