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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Трабзонспор
Аланьяспор - Трабзонспор: обзор матча 20 февраля 2022
Аланьяспор
20.02.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 4
Завершен
Трабзонспор
5'
Э. Нвакаеме
26'
Э. Нвакаеме
36'
А. Корнелиус
39'
Д. Токез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Трабзонспор
85'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Т. Бакасетас
Замена
О. Айдын
️️️️
Э. Караджа
82'
79'
Замена
Э. Кардешлер
️️️️
У. Чакир
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
В. Эдуарду
72'
Замена
Л. Фер
️️️️
Ж. Новейш
72'
71'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Д. Токез
71'
Замена
Джанини
️️️️
А. Корнелиус
71'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Э. Нвакаеме
Пенальти не реализован!
В. Эдуарду
67'
Замена
Т. Бингель
️️️️
К. Борха
63'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Бекироглу
63'
39'
ГОЛ! 0:4!
Д. Токез
Пас отдал
М. Сиопис
36'
ГОЛ! 0:3!
А. Корнелиус
26'
ГОЛ! 0:2!
Э. Нвакаеме
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Д. Токез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Джанини
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-4-3
28
Марафона
26
Борха
19
Милунович
24
20
Аксой
21
Кандеяш
7
Новейш
8
Акбаба
7
Караджа
10
Бекироглу
9
Эдуарду
4-2-2-2
1
Чакир
33
Перес
14
Уго
22
Каплан
27
Пухач
6
Сиопис
24
Токез
10
Вишча
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
7
Новейш
8
Фер
8
Фер
7
Новейш
10
Бекироглу
20
Гюнеш
20
Гюнеш
10
Бекироглу
7
Караджа
70
Айдын
70
Айдын
7
Караджа
9
Эдуарду
18
Дьедиу
18
Дьедиу
9
Эдуарду
26
Борха
75
Бингель
75
Бингель
26
Борха
1
Чакир
1
Кардешлер
1
Кардешлер
1
Чакир
24
Токез
3
Эздемир
3
Эздемир
24
Токез
9
Бакасетас
10
Малли
10
Малли
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
17
Куасси
17
Куасси
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
21
Джанини
21
Джанини
14
Корнелиус
Остались в запасе
Аланьяспор
Трабзонспор
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Остались в запасе
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Аланьяспор - Трабзонспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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